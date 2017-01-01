В СИЗО Харькова повесился подозреваемый в краже

Полиция устанавливает обстоятельства смерти 32-летнего подследственного, задержанного за кражу.

В СИЗО Харькова нашли повешенным задержанного за кражу Корреспондент.net

В следственном изоляторе в Харькове нашли повешенным мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области в понедельник, 29 июля.

32-летний мужчина был арестован и находился под следствием в СИЗО.

"Предварительно установлено, что мужчина покончил с жизнью через повешение. По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в СИЗО Винницы убили мужчину, который пытался изнасиловать ребенка.

В СМИ также сообщалось, что в Днепропетровской области взбунтовались заключенные.

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