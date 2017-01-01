Полиция рассказала подробности спецоперации в Белой Церкви

Правоохранители инициировали операцию, чтобы остановить деятельность преступной группировки, которая оказывала давление на топливно-энергетическую промышленность, сферу транспортных услуг и валютные операции.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов на брифинге раскрыл детали спецоперации, которую правоохранители провели в Белой церкви. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 29 июля.

"К нам поступила оперативная информация о существовании в Белой Церкви определенной организованной преступной группы, которая, в частности, занималась вымогательством денежных средств. Было установлено, что существует устойчивая иерархическая преступная группировка, которая состояла из 5 организованных преступных групп, действовавших по различным направлениям ", - отметил Небытов.

Преступная группировка была создана на территории региона еще в 2016 году. Возглавлял ее местный житель, который ранее также совершал преступления, разбойные нападения и вымогательства. В группировку вошли ближайшие знакомые этого человека, которые выполняли указания своего руководителя.

"Руководитель - происхождением из криминального мира. Стиль жизни - поддержание так называемых воровских традиций, поддержание "общака", поддержание заключенных, сбор средств для обновления "набора" новых кадров, привлечения молодежи. Нигде человек фактически не работал, никогда тяжелым трудом, общественно полезным трудом не занимался, а только его бандитская тропа, и такие же все его друзья ", - отметил Небытов.

Были созданы эти подгруппы, распределены роли, и началось давление на отдельных лиц.

"Сейчас установили, что давили на топливо-энергетический комплекс, сферу транспортных перевозок, валютные операции, а также осуществляли контроль над незаконным игорным бизнесом и наркотрафиком", - добавил Небытов.

Лидер группировки или кто-то из его приближенных лиц получали информацию об определенном деловом конфликте интересов между двумя субъектами хозяйствования.

"В дальнейшем они влияли на одного из субъектов путем угроз, физической расправы, угроз уничтожения имущества, осуществления непосредственных хулиганских действий", - добавил он.

Лицам также предлагали вернуть определенные несуществующие долги, и сумма долга составляла, как отметил Небытов, со ссылкой на данные следствия, от 20 до 80 тысяч долларов, причем деньги требовались как единовременно, так и периодически.

В субботу, 27 июля, было проведено более 50 обысков, по результатам которых было изъято три автомата, 7 пистолетов, более 1000 боеприпасов, 50 расписок разных лиц на предмет несуществующего долга, 10 доверенностей и более 100 000 долларов.

"12 человек были задержаны, в том числе 5 лидеров организованных преступных групп, которые имели своих исполнителей, к которым мы еще будем доходить, арестовывать и привлекать их к ответственности, и организатор группировки. Есть два человека, которые сейчас скрываются от правоохранителей, но деятельность их задокументирована, и это - вопрос времени, они привлечены к ответственности ", - добавил Небытов.

В Святошинском суде рассматриваются и будут рассматриваться ходатайства о применении меры пресечения. Как уточнил глава полиции Киевщины, мера пресечения этим лицам требовать в виде содержания под стражей.

Оперативное сопровождение осуществляет управление стратегических расследований НПУ, проводятся досудебные расследования по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК.

"Все эти преступления являются тяжкими и предусматривают ответственность на срок от 5 до 12 лет лишения свободы", - уточнил Небытов и добавил, что следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее об обысках в Белой церкви сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко - он заявил о 13 задржанных.

Отметим, что ранее в полиции сообщали, что в обысках участвовали сотрудники уголовной полиции, следователи Киевской области и спецназовцы на случай вооруженного сопротивления.

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