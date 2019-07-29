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Избранный нардеп фигурирует в деле о сепаратизме

Комментариев: 2
Валерий Гнатенко руководил Дружковкой, когда в 2014 году е захватили боевики. Тогда он поддержал "референдум", не противился установлению "ДНР" и оставался на должности во время оккупации.
Валерий Гнатенко не противодействовал захвату Дружковки силами "ДНР"
Валерий Гнатенко не противодействовал захвату Дружковки силами "ДНР"
06267.com.ua

Городской глава Дружковки Донецкой области Валерий Гнатенко победил на 49-м мажоритарном округе, баллотируясь от партии Оппозиционная платформа - За жизнь, - он фигурирует в уголовном деле СБУ по поводу действий руководства города в 2014 году. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы СБУ сообщает LB.ua в понедельник, 29 июля.

СБУ расследует дело по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст.109 УК) и статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Ранее Валерий Гнатенко называл участников Революции достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".

Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.

Напомним, что ранее "Слуга народа" Беленюк "увеличил" прожиточный минимум в 15 раз.

Также сообщалось, что новоизбранные депутаты от партии Слуга народа съехались в санаторий на учебу.

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Теги: СБУ, сепаратизм, расследование, сепаратисты, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    29.07.2019, 22:44
Оценка:  -1
nelci
Если его постоянно переназначали, значит спрос с руководства страны, если его народ переизбирал значит он достойный руководитель, если с ним просто хотят расправиться позор и ганьба СБУ.
Letohradek    29.07.2019, 22:40
Оценка:  0
Letohradek
При Порошенко, все ссученные крысы сидели тихо! Почему фанаты охрыпшей крысы не спрашивают у своего избранника, от чего сейчас все сепарское гнилье повылазило на люди?
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