Избранный нардеп фигурирует в деле о сепаратизме

Валерий Гнатенко руководил Дружковкой, когда в 2014 году е захватили боевики. Тогда он поддержал "референдум", не противился установлению "ДНР" и оставался на должности во время оккупации.

Городской глава Дружковки Донецкой области Валерий Гнатенко победил на 49-м мажоритарном округе, баллотируясь от партии Оппозиционная платформа - За жизнь, - он фигурирует в уголовном деле СБУ по поводу действий руководства города в 2014 году. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы СБУ сообщает LB.ua в понедельник, 29 июля.

СБУ расследует дело по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст.109 УК) и статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 УК). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Ранее Валерий Гнатенко называл участников Революции достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".

Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.

Напомним, что ранее "Слуга народа" Беленюк "увеличил" прожиточный минимум в 15 раз.

Также сообщалось, что новоизбранные депутаты от партии Слуга народа съехались в санаторий на учебу.

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