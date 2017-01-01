Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент уволил главу РГА в Луганской области

Комментариев: 0
Председатель Миловской районной госадминистрации уволен в связи с окончанием срока полномочий предыдущего главы государства.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба главы государства в понедельник, 29 июля.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в тексте документа №240/2019.

Напомним, 22 июля президент уволил глав семи районных государственных администраций.

Зеленский уволил еще более 20 глав райгосадминистраций

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: увольнение, Луганская область, Владимир Зеленский, райгосадминистрация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь