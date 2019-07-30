Итоги 29 июля: Судьба ГТС и критика ОБСЕ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украинская ГТС может выполнять ряд задач, кроме транзита российского газа utg.ua

Глава Нафтогаза рассказал о будущем ГТС без транзита российского газа; комиссар ОБСЕ раскритиковал языковой закон: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Коболев рассказал о судьбе ГТС без транзита газа РФ

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что в случае отказа России от транзита газа через украинскую газотранспортную систему, она будет использоваться для внутренних нужд, для транспортировки газа между странами ЕС и для транспортировки газа в подземные хранилища.

При этом в Нафтогазе не отказываются от попытки достичь новое транзитное соглашение с Газпромом.

У Зеленского заявили о формировании коалиции

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте будет представлена партией Слуга народа, и она заберет все министерские кресла.

При этом он допустил, что некоторые комитеты в Раде отдадут оппозиции, “чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти“.

Главу полиции Днепропетровской области уволили после скандала с задержанием патрульных

Глава Нацполиции Сергей Князев подписал указ об увольнении начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Исполняющим обязанности руководителя полиции области назначен Артем Васицкий.

Комиссар ОБСЕ раскритиковал языковую политику в Украине

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что языковая политика Украины нарушает права нацменьшинств, а также добавляет элементы дискриминации.

По его словам, все вопросы, касающиеся использования государственного языка в Украине, решаются “довольно жестко“.

Россия впервые развернула ракетный комплекс в Арктике

В Кольском соединении ПВО Северного флота России заступил на боевое дежурство первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С.

ЦИК приняла протоколы со 198 округов

Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 198 окружных избирательных комиссий из 199.

Также ЦИК признала избранными на досрочных выборах в Верховную Раду девятого созыва первых 35 народных депутатов.

В Госстате сообщили, что средняя зарплата украинцев достигла 400 долларов

По данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2019 года составила 10783 гривны.

Отмечается, что с июня 2018 года средняя зарплата выросла на 18% и ранее достигала такой отметки только в 2008 и в 2013 годах.