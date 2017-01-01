На Донбассе подорвался военный

В результате взрыва военный получил ранение. Всего за сутки сепаратисты нарушили режим тишины трижды.

На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке facebook.com/pressjfo.news

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На Донбассе за прошедшие сутки, 29 июля, украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что в течение суток Вооруженные силы Украины придерживались устойчивого режима прекращения огня. В то же время сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня.

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При этом один раз применялся запрещенный минскими соглашениями миномет калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Каменка, Гнутово, Водяное.

“В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения. От начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил“, - отметили в ООС.

В частности, во вторник, 30 июля, сепаратисты провели обстрел вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

Ранее на Донбассе обстреляли пункт пропуска. Сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета, сообщают в штабе ООС. При этом обстрел боевых позиций ВСУ не был зафиксирован.