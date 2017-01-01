В Днепропетровской области объявили ЧП из-за пожаров

На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности. В течение суток спасатели ликвидировали 16 пожаров в экологических системах.

В Днепропетровской области объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Так, в течение суток спасатели ликвидировали 16 пожаров в экологических системах.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Так, в течение очередной сутки, 29 июля, пожарные Днепропетровщины преодолели 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади 14,7 га", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе ведомства отметили, что сухая трава горела в городе Днепр, Новомосковском, Покровском, Широковском, Павлоградском, Никопольском и Апостоловского районе области.

Также спасатели отметили, что днем температура воздуха превышает 30-градусную отметку.

"Из-за жары, особенно в ветреную погоду, значительно возрастает угроза возникновения возгораний в экосистемах", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что масштабный лесной пожар произошел в Херсонской области. Горела низовая хвоя, но причина возгорания пока неизвестна. Площадь пожара составила 1,2 гектара.