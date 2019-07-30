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В Днепре взорвали банкомат и выкрали деньги

Комментариев: 1
Злоумышленники запустили в щель банкомата трубку с газом. Чтобы забрать деньги, им пришлось взломать дверь магазина.
В Днепре взорвали банкомат и выкрали деньги
© dp.informator.ua
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  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Днепре взорвали банкомат и выкрали деньги
Никто из людей не пострадал
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В ночь на вторник, 30 июля, в Днепре неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги из него.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел в 02:03 на улице Торговой. Отмечается, что местные жители услышали хлопок, однако, ввиду специфических особенностей района, не обратили на него внимание.

Через несколько минут к магазину на этой улице съехались сотрудники охранной фирмы.

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Оказалось, что неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка. Злоумышленники воспользовались уже классическим методом, запустив трубку с газом. Чтобы забрать деньги, им пришлось взломать дверь магазина. Из-за взрыва, помимо банкомата, пострадал холодильник внутри помещения.

На месте работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. Детали выяснят правоохранители.

 

Как сообщалось, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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Теги: банкомат, кража, Днепр, взрыв
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Комментариев (1)
raina_k    30.07.2019, 12:17
Оценка:  0
raina_k
На ютубі слухав, що ці всі грабежі інкосаторів, банкоматів, банків були організовані на державному рівні, тому ніколи не впіймали "хуліганів", то чи це воно правда? Сьогодні Зеленський трохи приструнив не чистих на руку, а грабежі продовжуються, то може не тих, чи не всіх приструнив?
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