Злоумышленники запустили в щель банкомата трубку с газом. Чтобы забрать деньги, им пришлось взломать дверь магазина.

Никто из людей не пострадал

В Днепре взорвали банкомат и выкрали деньги

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В Днепре взорвали банкомат и выкрали деньги

В ночь на вторник, 30 июля, в Днепре неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги из него.

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел в 02:03 на улице Торговой. Отмечается, что местные жители услышали хлопок, однако, ввиду специфических особенностей района, не обратили на него внимание.

Через несколько минут к магазину на этой улице съехались сотрудники охранной фирмы.

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Оказалось, что неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка. Злоумышленники воспользовались уже классическим методом, запустив трубку с газом. Чтобы забрать деньги, им пришлось взломать дверь магазина. Из-за взрыва, помимо банкомата, пострадал холодильник внутри помещения.

На месте работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. Детали выяснят правоохранители.

Как сообщалось, в Харькове орудует банда грабителей, взрывающая по ночам банкоматы.

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