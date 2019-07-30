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На Прикарпатье девочка попала в реанимацию после ЧП на качелях

Комментариев: 1
В соцсети активно обсуждают несчастній случай.
Мужчина слишком сильно раскачал своего сына и качель ударила девочку - она отлетела
Мужчина слишком сильно раскачал своего сына и качель ударила девочку - она отлетела
соцсети

В городе Калуш Ивано-Франковской области в понедельник, 29 июля, маленькую девочку на детской площадке ударили качелями.

Об этом сообщает мама пострадавшего ребенка Мария Ладыченко в группе “Типичный Калуш“ в Facebook.

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Инцидент произошел около 14.00 на детской площадке по адресу улица Тихого, 1.

“Мужчина качелями ударил мою дочь. Ребенок сейчас находится в реанимации“, - написала мама девочки и опубликовала ее фото в сети.

В сети пользователи прокомментировали инцидент, спросив написала ли мать заявление в полицию. Мария ответила, что да, однако правоохранители пока не отреагировали на ЧП. Также мама пояснила, что мужчина раскачивал на качели своего сына, и ударил девочку. Удар был такой силы, что ребенок отлетел.

Как сообщалось в апреле, в Винницкой области качели убили ребенка.

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Теги: несчастный случай, качель, девочка, Ивано-Франковская область
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Комментариев (1)
Letohradek    30.07.2019, 11:05
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, эта мамаша не предполагала, что находясь вблизи раскачиваемой качели, можно получить удар по голове, и не только ребенка?
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