На Прикарпатье девочка попала в реанимацию после ЧП на качелях

В соцсети активно обсуждают несчастній случай.

Мужчина слишком сильно раскачал своего сына и качель ударила девочку - она отлетела соцсети

В городе Калуш Ивано-Франковской области в понедельник, 29 июля, маленькую девочку на детской площадке ударили качелями.

Об этом сообщает мама пострадавшего ребенка Мария Ладыченко в группе “Типичный Калуш“ в Facebook.

Читай также: В Запорожье мальчик сломал позвоночник на детской площадке

Инцидент произошел около 14.00 на детской площадке по адресу улица Тихого, 1.

“Мужчина качелями ударил мою дочь. Ребенок сейчас находится в реанимации“, - написала мама девочки и опубликовала ее фото в сети.

В сети пользователи прокомментировали инцидент, спросив написала ли мать заявление в полицию. Мария ответила, что да, однако правоохранители пока не отреагировали на ЧП. Также мама пояснила, что мужчина раскачивал на качели своего сына, и ударил девочку. Удар был такой силы, что ребенок отлетел.

Как сообщалось в апреле, в Винницкой области качели убили ребенка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.