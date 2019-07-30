Зе выступит на Генассамблее ООН уже в сентябре

Лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну ГА с 24 по 30 сентября.

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Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Главком.

Так, лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну ГА с 24 по 30 сентября в ходе обсуждения общеполитических вопросов высокого уровня.

Среди стран, представленных своими лидерами на 74-й сессии ГА, значатся США, Украина, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

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Накануне начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее скажет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Затем на трибуну поднимется глава открытой 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банди.

Первой среди глав государств традиционно выступит Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой Генассамблее 1946 сначала взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны - Дональд Трамп.

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В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений - ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии он может измениться.

Напомним, ранее в ООН представили план по прекращению конфликта в Ливии.

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