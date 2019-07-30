Зеленский - не Голобородько, но людям это внушили - Порошенко

По словам экс-президента, на этих выборах сработала подмена реальности на сериалы.

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Президент Владимир Зеленский и “Слуга народа“ выиграли выборы за счет умелых технологий. Об этом в интервью УП рассказал экс-президент Петр Порошенко.

“Зеленский – не Голобородько, это точно. Но люди их отождествляли. Это тоже технология, которая на сегодняшний день сработала“, – заявил Порошенко.

“Вместо нашего “бремени ответственности“ команда Зеленского предложила фильмы “Сваты“, “Слуга народа“ и шоу “95 Квартал“. “Это виртуальная жизнь, которую просто умелыми технологическими механизмами пытались переложить на жизнь реальную“, - пояснил он.

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“Вот тут я могу точно сказать, что этого не будет. И не будет по внешним признакам, сейчас в социальных сетях - ездил на велосипеде, а теперь кортежем, или расстреливает парламент, или что-то другое“, - уверен политик.

“Мажоритарная кампания ничем не отличается от кампании по общенациональному многомандатному округу. Я думаю, что это проблема этих выборов, феномен этих выборов“, - добавил он.

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“Когда больше сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня людей были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, “слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс“, - отметил Порошенко.

Напомним, ранее СМИ написали, что Петр Порошенко с семьей улетел на отдых за границу.

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