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Зеленский - не Голобородько, но людям это внушили - Порошенко

Комментариев: 24
По словам экс-президента, на этих выборах сработала подмена реальности на сериалы.
Порошенко считает, что людей взяли на выборах новой технологией
Порошенко считает, что людей взяли на выборах новой технологией
Facebook Петра Порошенко

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Президент Владимир Зеленский и “Слуга народа“ выиграли выборы за счет умелых технологий. Об этом в интервью УП рассказал экс-президент Петр Порошенко.

“Зеленский – не Голобородько, это точно. Но люди их отождествляли. Это тоже технология, которая на сегодняшний день сработала“, – заявил Порошенко.

“Вместо нашего “бремени ответственности“ команда Зеленского предложила фильмы “Сваты“, “Слуга народа“ и шоу “95 Квартал“. “Это виртуальная жизнь, которую просто умелыми технологическими механизмами пытались переложить на жизнь реальную“, - пояснил он.

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“Вот тут я могу точно сказать, что этого не будет. И не будет по внешним признакам, сейчас в социальных сетях - ездил на велосипеде, а теперь кортежем, или расстреливает парламент, или что-то другое“, - уверен политик.

“Мажоритарная кампания ничем не отличается от кампании по общенациональному многомандатному округу. Я думаю, что это проблема этих выборов, феномен этих выборов“, - добавил он.

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“Когда больше сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня людей были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, “слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс“, - отметил Порошенко.

Напомним, ранее СМИ написали, что Петр Порошенко с семьей улетел на отдых за границу.

 

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Теги: Порошенко, выборы, Рада, Зеленский, Голобородько
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Комментариев (24)
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Антибес    30.07.2019, 12:09
Оценка:  +1
Антибес
Так ведь и бухой свинорылый Педрила-не гарант,не патриот и не достойный человек и не гордость страны,как пять лет нам всем пытались внушить его придворные СМИ.Педрила оказался коррупционером,узурпатором и убийцей,а так же предателем,в разгао"войны с Россией"его фабрика в Липецке снабжала баблом госк
Антибес    30.07.2019, 12:11
Оценка:  0
Антибес
азну этой самой России,про войну с которой этот бухой кнур кукарекал 100500 раз ежедневно из всех унитазов.
Бигсэм    30.07.2019, 11:52
Оценка:  +4
Бигсэм
Кто такой Зеленский нам ещё предстоит узнать, а, вот насчёт Порошенко уже всё понятно.
FPN    30.07.2019, 11:42
Оценка:  +6
FPN
ЛЮДИ ИЗБАВЛЯЛИСЬ ОТ РЕАЛЬНОГО ГОВНА С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ!!!!!!!!!
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 12:14
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Поменяли одно Г на другое Г, Отличие только из какого ануса оно!
Huper!    30.07.2019, 11:36
Оценка:  -4
Huper!
Абсолютная правда. Людей надурили, создали фейковый сайт отбора депутатов, но прошли почему-то бизнесмены, сыновья бизнесменов, коллеги по цеху и остальных Гаврылюков набрали. В то время есть тысячи людей с ВО политологии, законодательства и права. Просто создали новый клан Коломойского для дерибана
DrShook    30.07.2019, 11:44
Оценка:  +4
DrShook
А Порох небыл клановым бизнесменом? Что ты несеш упоротый?
Huper!    30.07.2019, 11:47
Оценка:  -4
Huper!
Опять старая песня? Кто против слуг коломойского, тот за порошенка? Ты жертва пропаганды, проснись
DrShook    30.07.2019, 11:35
Оценка:  0
DrShook
А я и нехочу чтобы Зеленый был Голобородькай. Нехай будет Зеленским. Наоборот, нам внушают, что мы Голосовали за Голобородька, догда как мы, голосовали за Зеленого.
Huper!    30.07.2019, 11:39
Оценка:  -6
Huper!
Не мы, а ты. Не нужно так говорить, яныка вы тоже выбрали, а не мы. Одно бревно, сменили другими вы, а не мы. Оплачивай налоги ты им, а не мы и не удивляйся, что вокруг одни офопы из за которых ты зп плохую получаешь, просто люди не хотят платить тем кого ТЫ выбираешь, а не мы
DrShook    30.07.2019, 11:43
Оценка:  +4
DrShook
Я голосовал не за Яныка а за Ющенка, сейчас за Зеленого. А вот кто ВЫ, это спорный вопрос, ты и кусок говна у тебя в кармане?
eddgek    30.07.2019, 11:42
Оценка:  -6
eddgek
зЕшок, ты ватный вАленок, не плюсуй всех к себе.//////\\\\\
DrShook    30.07.2019, 11:45
Оценка:  +3
DrShook
ватный валенок тебя на кулак натягивал, ублюдок в попу упоротый
Huper!    30.07.2019, 11:46
Оценка:  -5
Huper!
Кусок го*на у меня в кармане еквивалентен 250 штату, которые отказались оплачивать налоги для 500 пенсионеров и спонсировать жизнь твоим слугам народу, а дефицит, который я не оплачиваю - покрываешь ты, благодаря своего выбору. Поэтому смейся, но плати больше и получай меньше.
Huper!    30.07.2019, 11:50
Оценка:  -5
Huper!
А когда выйдешь на пенсию, будешь иметь 100 евро и выживать, вспомни мои слова, что ты идиот и без мозгов и на пенсию ты не заработал, потому что ты просто дурак. Такая жизнь, если ты идиот - то ты ресурс и чем больше ты доказываешь свою провоту, тем хуже ты живешь. Под старость до тебя дойдет
DrShook    30.07.2019, 11:55
Оценка:  +2
DrShook
Вспомнить тебя под старость? Это врядли, ты явно переоцениваешь свою значимость
Huper!    30.07.2019, 12:04
Оценка:  -4
Huper!
Ты точно идиот. Ну и идиот же))) Ох, Господи.

Для обезьяны поясняю, не меня, а таких как я, из за которых ты будешь получать минимум, потому что никто тебя спонсировать не будет. Дошло?

Тебе бы в Слуги Народа, идеальный кандидат
DrShook    30.07.2019, 12:18
Оценка:  +1
DrShook
Я не на зарплате и уж тем более от таких обезьян как ты Так что к доктору, у тебя явно с головой не все в порядке. Эквивалента кусок
Huper!    30.07.2019, 12:21
Оценка:  -3
Huper!
На подсосе? ))
DrShook    30.07.2019, 12:23
Оценка:  +1
DrShook
Пшел нах конченый. Тебе только и осталось что на бигмире сидеть именно шо на подсосе, примат эвивалентный
Huper!    30.07.2019, 12:30
Оценка:  -3
Huper!
Перечитай весь диалог, закрыв свое "имя" для обьективности и посмотри каким идиотом ты себя выставляешь. Вот попробуй. Тебе не стыдно перед собой?
DrShook    30.07.2019, 12:41
Оценка:  0
DrShook
Какой же ты тошнотворный. Ну прочитал и шо? У тебя эквивалента кусок в кармане, но на меня это никак не влияет и никогда не повлияет даже в теории. Все пока, у меня еще дела есть, вотличае от тебя шизофреника.
T-REX2    30.07.2019, 11:33
Оценка:  +2
T-REX2
От сумы и от тюрьмы не зарекайся
Da-Gabon    30.07.2019, 11:30
Оценка:  +2
Da-Gabon
Сам же запретил людям тысячи фильмов и книг, вот люди и смотрели чего дают. Насчет того, что народ темный и малообразованный с Петром Лексеечем спорить не буду - ему видней.
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