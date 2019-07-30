Без бюрократии: Зеленский подписал указ о Е-услугах

В соответствии с указом, будет разработан и запущен единый портал электронных услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №558 О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам. Указом будут упорядочены работы государственных реестров.

Об этом сообщает Офис президента.

Указ предусматривает проведение полного аудита работы государственных реестров.

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“Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из них функционирует неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах“, - отметил советник Президента Украины Михаил Федоров.

По его словам, единый идентификатор физлица позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию, и значительно упростит все государственные услуги

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Указом предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект “Е-Малятко“), регистрацией его места жительства, регистрации физлица в качестве налогоплательщика, оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное.

Основным барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики, Федоров назвал отсутствие у граждан средств eID

В ОП планируют уже осенью начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритетом называют MobileID и SmartID.

Ранее сообщалось о том, что президент уволил главу РГА в Луганской области.Председатель Миловской районной госадминистрации уволен в связи с окончанием срока полномочий предыдущего главы государства.

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