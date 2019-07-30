Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Без бюрократии: Зеленский подписал указ о Е-услугах

Комментариев: 5
В соответствии с указом, будет разработан и запущен единый портал электронных услуг.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №558 О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам. Указом будут упорядочены работы государственных реестров.

Об этом сообщает Офис президента.

Указ предусматривает проведение полного аудита работы государственных реестров.

Читай также: Зеленский - не Голобородько, но людям это внушили - Порошенко

“Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из них функционирует неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах“, - отметил советник Президента Украины Михаил Федоров.

По его словам, единый идентификатор физлица позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию, и значительно упростит все государственные услуги

Читай также: Зе выступит на Генассамблее ООН уже в сентябре

Указом предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект “Е-Малятко“), регистрацией его места жительства, регистрации физлица в качестве налогоплательщика, оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное.

Основным барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики, Федоров назвал отсутствие у граждан средств eID

В ОП планируют уже осенью начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритетом называют MobileID и SmartID.

Ранее сообщалось о том, что президент уволил главу РГА в Луганской области.Председатель Миловской районной госадминистрации уволен в связи с окончанием срока полномочий предыдущего главы государства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, указ 585, е услуги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    30.07.2019, 12:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кому нужна эта лапша на уши?!

1. Не везде есть нормальный интернет, Не у каждого есть смартфон или комп. Значит часть людей остается за бортом.
2. Самая большая коррупция - это партийные списки. Как эти реестры с этим справятся?
3. (проект “Е-Малятко“), регистрацией его места жительства,
ВосставшийИзБана    30.07.2019, 12:10
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
регистрации физлица в качестве налогоплательщика. А что, с этим есть проблемы?
4. Теперь лишить человека чего-либо очень просто - изменить запись в реестре. Где же тут защита прав граждан?
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 12:18
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Тут главное "освоить средства", а не добиться результата! Типа Зе! знает что не везде есть интернет, даже мобильная сеть, тем более не все умеют его использовать.
ВосставшийИзБана    30.07.2019, 12:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Мое мнение, что главное - создавать электронное рабство. Я уже сейчас слышу ответы типа это в компьютере или так компьютер посчитал. Я сам - компьютерщик и понимаю, что это принижение человека перед железякой. А должно быть наоборот. То такое возможно только после наступления всеобщей компьютерной
ВосставшийИзБана    30.07.2019, 12:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
грамотности.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь