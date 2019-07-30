Под Луцком 5-летний мальчик загорелся, когда лил бензин в костер

Угрозы жизни нет, у ребенка 20% ожогов тела.

В Волынской области произошел трагический случай с 5-летним мальчиком - ребенок лил бензин в костер и загорелся.

Об этом сообщает ТСН.

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Трагедия произошла, когда мать мальчика на огороде возле дома сжигала сухие ветки. А малый тем временем играл поблизости. По словам женщины, когда она забежала в дом, сын зашел в летнюю кухню, взял там бутылку с горючим и начал лить его в костер, говорится в ТСН.

У мальчика обожжено около 20% тела, сейчас он в ожоговом центре в тяжелом состоянии.

“Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но пока стабильное“, - говорит заведующий ожогового отделения Луцкой городской больницы Роман Трач.

Известно, что семья, где воспитывается ребенок, благонадежна. Кроме него, у родителей есть еще дочери 2 и 8 лет. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось 9 июля, в Харькове умер 5-летний ребенок, упавший в костер на Ивана Купала.