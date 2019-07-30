Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Луцком 5-летний мальчик загорелся, когда лил бензин в костер

Комментариев: 3
Угрозы жизни нет, у ребенка 20% ожогов тела.
В полиции выясняют обстоятельства происшествия
В полиции выясняют обстоятельства происшествия
tsn.ua

В Волынской области произошел трагический случай с 5-летним мальчиком - ребенок лил бензин в костер и загорелся.

Об этом сообщает ТСН.

Читай также: На Прикарпатье девочка попала в реанимацию после ЧП на качелях

Трагедия произошла, когда мать мальчика на огороде возле дома сжигала сухие ветки. А малый тем временем играл поблизости. По словам женщины, когда она забежала в дом, сын зашел в летнюю кухню, взял там бутылку с горючим и начал лить его в костер, говорится в ТСН.

У мальчика обожжено около 20% тела, сейчас он в ожоговом центре в тяжелом состоянии.

“Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но пока стабильное“, - говорит заведующий ожогового отделения Луцкой городской больницы Роман Трач.

Известно, что семья, где воспитывается ребенок, благонадежна. Кроме него, у родителей есть еще дочери 2 и 8 лет. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось 9 июля, в Харькове умер 5-летний ребенок, упавший в костер на Ивана Купала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Поделись:
Теги: костер, огонь, ожег, мальчик, Волынская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Котофунтик    30.07.2019, 12:33
Оценка:  +2
Котофунтик
А родители-дебилы,где были?!
SEMPENTY    30.07.2019, 12:15
Оценка:  +1
SEMPENTY
Однозначно вина родителей. Как могло получиться что ребенок имел доступ к бензину?
Антибес    30.07.2019, 12:03
Оценка:  +1
Антибес
На той земле у детей нет игрушек.Поэтому тамошние родители дают своим детям бензин,гранаты,динамит...Чтобы те немного поигрались.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь