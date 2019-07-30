Богдан собрался в отставку из-за конфликтов с командой Зе - СМИ

Глава ОП собирается уже через полчаса объявить о своем увольнении.

Богдан может уволиться уже сегодня president.gov.ua

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан собирает сегодня брифинг, чтобы объявить о своей отставке. Об этом сообщает “ДС“ со ссылкой на свой источник.

Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с администрацией президента США, которая требует от Зеленского дистанцироваться от “человека Коломойского“.

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По некоторым данным, Богдан уйдет из Офиса президента на должность главы Высшего совета правосудия. Как известно, брифинг Андрея Богдана состоится сегодня в 12:00.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" заберет себе все кресла в Кабмине.

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