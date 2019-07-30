Богдан собрался в отставку из-за конфликтов с командой Зе - СМИ
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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан собирает сегодня брифинг, чтобы объявить о своей отставке. Об этом сообщает “ДС“ со ссылкой на свой источник.
Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с администрацией президента США, которая требует от Зеленского дистанцироваться от “человека Коломойского“.
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По некоторым данным, Богдан уйдет из Офиса президента на должность главы Высшего совета правосудия. Как известно, брифинг Андрея Богдана состоится сегодня в 12:00.
Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" заберет себе все кресла в Кабмине.
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Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА США, которая требует от Зеленского дистанцироваться от “человека Коломойского“.
ЗА НИХ ВСЕ РЕШАТ , А ДЕЛО ХОЛОПОВ СКАКАТЬ В СТОЙЛЕ , И ТО ПО КОМАНДЕ ХОЗЯЕВ....)))
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ В АМЕРИКАНСКОЙ КОЛОНИИ....
У НЕРАБОВ ВСЕГДА ТАК.....))))
СУГС ? )))
Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с администрацией президента США
либо бм тупой, либо одно из двух....
+++++++++++++++ це Вам