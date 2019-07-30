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Богдан собрался в отставку из-за конфликтов с командой Зе - СМИ

Комментариев: 11
Глава ОП собирается уже через полчаса объявить о своем увольнении.
Богдан может уволиться уже сегодня
Богдан может уволиться уже сегодня
president.gov.ua

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан собирает сегодня брифинг, чтобы объявить о своей отставке. Об этом сообщает “ДС“ со ссылкой на свой источник.

Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с администрацией президента США, которая требует от Зеленского дистанцироваться от “человека Коломойского“.

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По некоторым данным, Богдан уйдет из Офиса президента на должность главы Высшего совета правосудия. Как известно, брифинг Андрея Богдана состоится сегодня в 12:00.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" заберет себе все кресла в Кабмине.

 

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Теги: Богдан, Зеленский, президент, ОП, отставка
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Комментариев (11)
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Кырмызы_вэ_бейаз    30.07.2019, 12:37
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
Вот она украинская "незалежність" во всей красе:

Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА США, которая требует от Зеленского дистанцироваться от “человека Коломойского“.
eddgek    30.07.2019, 12:27
Оценка:  -2
eddgek
ну наконец то дошло, только какое ещё ему поывшение...
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 12:20
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Уволят с повышением?
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 12:21
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
"Правосудием" Коломойский еще не управлял, почти. Окружной админ суд Киева не в счет!
VSHIVANKA    30.07.2019, 12:19
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УКАЗАЛИ УКРОПНЫМ СВИНЬЯМ , КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН....
ЗА НИХ ВСЕ РЕШАТ , А ДЕЛО ХОЛОПОВ СКАКАТЬ В СТОЙЛЕ , И ТО ПО КОМАНДЕ ХОЗЯЕВ....)))
VSHIVANKA    30.07.2019, 12:12
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА УКАЗЫВАЮТ СВОИМ ХОЛОПАМ КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ , КОГО КУДА НАЗНАЧИТЬ....)))
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ В АМЕРИКАНСКОЙ КОЛОНИИ....
У НЕРАБОВ ВСЕГДА ТАК.....))))
СУГС ? )))
lusyika    30.07.2019, 12:08
Оценка:  -6
lusyika
Як же ж зельцман без якута буде?????!!!!! Хто ж дозу видавати стане???!!!
Uvas    30.07.2019, 12:03
Оценка:  +1
Uvas
Морда у Богдана кремлевская
Nikolas_Adver    30.07.2019, 11:57
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
Богдан собрался в отставку из-за конфликтов с командой Зе
Решение об отставке Богдана источник пояснил конфликтом с администрацией президента США

либо бм тупой, либо одно из двух....
lusyika    30.07.2019, 12:09
Оценка:  -3
lusyika
+++++++++++++ чи ж то два разом
lusyika    30.07.2019, 12:10
Оценка:  -6
lusyika
Nikolas_Adver

+++++++++++++++ це Вам
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