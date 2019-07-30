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Замглавы ОП Тимошенко рассказал, как организована работа со СМИ в Украине

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Замглавы Офиса Президента рассказал, как организована информационная политика Владимира Зеленского.
Кирилл Тимошенко
Кирилл Тимошенко
facebook.com/kirill.timoshenko

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, как организовывается и реализовывается информационная политика Владимира Зеленского. По его словам, “люди хотят слушать президента напрямую“, поэтому команда Зеленского вынуждена искать новые форматы.

Об этом Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Тимошенко, в Офисе Президента действует информационный департамент, в котором работают спикеры. 

Каждый спикер отвечает за свою тему. Есть пресс-конференции, интервью – это также готовит информационный департамент - отметил Тимошенко

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По данным замглавы, кол-во информационных запросов в СМИ после победы и инаугурации Зеленского увеличилось в 20 раз. Также была перестроена система по диджиталу и разработаны стратегии  - “какие месседжи идут в диджитале от самого Зеленского, какие – от Офиса президента“.

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По словам Тимошенко, в ОП привлечены новые фотографы, регулярно записываются влоги.

У нас новые фотографы, которые делают классные фотографии. Мы запустили влоги как одну из “фишечек“. Это сейчас наше любимое слово (улыбается) - Тимошенко

В ОП считают, что “люди не хотят смотреть президента на пресс-конференциях“, они “хотят слушать его напрямую – в камеру, хотят прямого разговора с президентом“.

Недавно сделали знаменитое уже “интервью в “Тесле“. И оно сработало. Это именно то, что хотели слышать люди

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Тимошенко называет проблемой “отсутствие целостной картинки шагов Зеленского“. Например, “ есть кусочками какая-то история – Станица-Луганская, например, разведение сил, мост, что-то еще, а зачем это всё делается – в итоге неясно. Люди хотят, чтобы президент объяснил им на понятном языке, потому что им легче воспринимать его обычную речь, а не пресс-конференцию“. 

Ранее СМИ сообщали о том, что Богдан собрался в отставку из-за конфликтов с командой Зе.

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Теги: Владимир Зеленский, кирилл тимошенко, информационная политика
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 12:39
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
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