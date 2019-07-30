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О должности Кличко договаривались Левочкин, Порошенко и Фирташ - Богдан

Комментариев: 4
Глава ОП рассказал о венских договоренностях о распределении должностей.
В ОП рассказали, как Кличко получил двойную должность
В ОП рассказали, как Кличко получил двойную должность
facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Глава Офиса президент Андрей Богдан заявил, что Виталия Кличко главой КГГА назначили по договоренности олигархов. 

По его словам, назначение Кличко стало результатом так называемых “венских договоренностей“ о распределении должностей между Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко, Сергеем Левочкиным и самим Кличко.

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Такие договоренности были достигнуты в апреле 2014 года в рамках дела об экстрадиции Дмитрия Фирташа, отметил Богдан. “А уже 7 июня прошла инаугурация, в результате чего Петр Порошенко фактически стал новым президентом“, - говорит Богдан.

По словам главы ОП, после этого, 26 июня, президент подписал указ об увольнении Владимира Бондаренко с должности главы КГГА.

 

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Теги: Вена, Порошенко, Левочкин, Фирташ, Кличко, Богдан, Майдан
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Комментариев (4)
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ВАТА_FUCK    30.07.2019, 13:07
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Как "удачно" киевляне проголосовали, прям по договорняку за Кличка! мб Левочкин и Фирташ не с Порохом, а с киевлянами "договорились"?
Хулиганка*    30.07.2019, 13:39
Оценка:  +1
Хулиганка*
Не знаю киевлян, которые голосовали бы за это недоумение
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 13:06
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Можно физдеть что хочешь, все равно не проверить! Еще и статьи "за клевету" нет очень кстати!
Peyot    30.07.2019, 12:55
Оценка:  -3
Peyot
шестерка каломойского будет что то расказывать о том кого куда олигархи ставят?)))) сцаный клоун как твой гадЗЕдон!
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