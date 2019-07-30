О должности Кличко договаривались Левочкин, Порошенко и Фирташ - Богдан

Глава ОП рассказал о венских договоренностях о распределении должностей.

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Глава Офиса президент Андрей Богдан заявил, что Виталия Кличко главой КГГА назначили по договоренности олигархов.

По его словам, назначение Кличко стало результатом так называемых “венских договоренностей“ о распределении должностей между Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко, Сергеем Левочкиным и самим Кличко.

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Такие договоренности были достигнуты в апреле 2014 года в рамках дела об экстрадиции Дмитрия Фирташа, отметил Богдан. “А уже 7 июня прошла инаугурация, в результате чего Петр Порошенко фактически стал новым президентом“, - говорит Богдан.

По словам главы ОП, после этого, 26 июня, президент подписал указ об увольнении Владимира Бондаренко с должности главы КГГА.

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