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Соцсети смеются над увольнением Зеленским Короля Артура

Комментариев: 1
Уволенный президентом с должности председателя Миловской РГА Луганской области чиновник по паспорту Артур Станиславович Король .
Соцсети смеются над увольнением Зеленским Короля Артура
© соцсети
Фото 1/8
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
  • Король Артур рассмешил сеть
Соцсети смеются над увольнением Зеленским Короля Артура
Король Артур рассмешил сеть
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В сети активно комментируют новость с сайта президента Владимира Зеленского о том, что глава государства уволил чиновника из Луганской области Короля Артура.

Распоряжение об этом (№240/2019) было опубликовано Офисом президента.

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“Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины“, - говорится в документе.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей связали это увольнение с открытием уголовных производств против окружения Петра Порошенко и лично пятого президента Украины, новость комментируют “Никак не найдут грааль Порошенко“.

По этому повод опубликованы свежие фотожабы.

Как сообщалось 30 июля, президент уволил главу РГА в Луганской области.

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Теги: Король Артур, Луганская ОГА, Зеленский, увольнение, фотожабы
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Комментариев (1)
П    30.07.2019, 13:19
Оценка:  +5
П
Смешно конечно. Жаль, пропустил новость о его назначении. Порошенко назначил председателем Миловской районной государственной администрации Луганской области Короля Артура. Выглядело примерно так? Тоже прикольно.))))
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