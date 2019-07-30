Соцсети смеются над увольнением Зеленским Короля Артура

Уволенный президентом с должности председателя Миловской РГА Луганской области чиновник по паспорту Артур Станиславович Король .

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В сети активно комментируют новость с сайта президента Владимира Зеленского о том, что глава государства уволил чиновника из Луганской области Короля Артура.

Распоряжение об этом (№240/2019) было опубликовано Офисом президента.

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“Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины“, - говорится в документе.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей связали это увольнение с открытием уголовных производств против окружения Петра Порошенко и лично пятого президента Украины, новость комментируют “Никак не найдут грааль Порошенко“.

По этому повод опубликованы свежие фотожабы.

Как сообщалось 30 июля, президент уволил главу РГА в Луганской области.