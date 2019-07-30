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Парад на День Независимости заменят "Шествие достоинства" с Зе и военными

Комментариев: 18
По сути, власть придумала новое название шествию с участием военных.
Зеленский переименовал парад в шествие с участием военных
Зеленский переименовал парад в шествие с участием военных
president.gov.ua

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Вместо парада на День Независимости пройдет “Шествие достоинства“ с участием Зеленского и военных. Об этом на брифинге заявил глава офиса президента Андрей Богдан.

Ранее он заявил, что причиной назначения Виталия Кличко главой КГГА стали договоренности между олигархами о распределении должностей в Вене в 2014 году.

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Также СМИ писали, что на брифинге Богдан может объявить о своей отставке, но этого пока не произошло.

Экс-президент Петр Порошенко тем временем покинул страну вместе с семьей - они отправились на отдых.

 

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Теги: военные, шествие, Зеленский, День независимости, Богдан
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Комментариев (18)
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Peyot    30.07.2019, 13:54
Оценка:  -1
Peyot
просто хозяева бениного клоуна уже поняли что парад будет будет без них и против них и решили примазхаться типа так мы же говорили что е ба ли в рот ваш парад и вас всех кому он нужен мы же типа за. сцаные манипуляторы надеюсь кто то из ветеранов все ему обьянит на параде что ды раз и навсегда дошло
Woodbrother    30.07.2019, 13:58
Оценка:  -2
Woodbrother
Если этот квартальный хозотунчик туда припрется. то с ним будет пару полков охраны. Людей он боится, особеенно если люди- не квартальные зомби.
WTF2wtf    30.07.2019, 14:03
Оценка:  0
WTF2wtf
Не истери так
Woodbrother    30.07.2019, 14:11
Оценка:  0
Woodbrother
Я спокоен как удафф. На жаре нервничать облом. WTF2wtf - скажите честно, вы голосовали за ЗЕ ? Что вас в нем привлекло ? Я за него не голосовал, вы это знаете .
Woodbrother    30.07.2019, 13:50
Оценка:  0
Woodbrother
Причем там пророссийский клоун ЗЕ ? Мероприятие сугубо не государственнное, проводящееся в знак протеста , против политики этого квартального путинского клоуна.
T-REX2    30.07.2019, 13:40
Оценка:  -7
T-REX2
Заибало уже это фекальные шастанье
LifeStriker    30.07.2019, 13:43
Оценка:  +3
LifeStriker
фекальное шастанье и победобесие 9 мая на маскве
LifeStriker    30.07.2019, 13:48
Оценка:  +1
LifeStriker
В то время как весь мир скорбит о погибших... да и победа ли когда ветераны с голоду дохнут а в Германии и Японии практически лучший уровень жизни в мире
Peyot    30.07.2019, 13:56
Оценка:  +2
Peyot
фекально-факальное шествтие - это то что у вас кацапстане - масквабаде происходит на 9е мая!
WTF2wtf    30.07.2019, 14:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ого, как тебя торкунуло жестко
Хулиганка*    30.07.2019, 13:38
Оценка:  -2
Хулиганка*
А Байдан приедет? Или разрешили без хозяина праздновать "независимость"?
Хулиганка*    30.07.2019, 13:38
Оценка:  -2
Хулиганка*
БайдЕн*
П    30.07.2019, 13:55
Оценка:  +6
П
А тебя чего это так тревожит. Иди Сибирь туши.
WTF2wtf    30.07.2019, 14:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
А ты ему в своем киоске банкет накроешь, многостаночница?
Опять реализатора оставишь без денег?
Letohradek    30.07.2019, 13:34
Оценка:  -4
Letohradek
Этот зэбильный скот передумал с отменой парада? Зэбильё, как вам такие перемены?
П    30.07.2019, 13:57
Оценка:  +3
П
Если бы у тебя был мозг, то понял бы разницу.
Peyot    30.07.2019, 13:31
Оценка:  -4
Peyot
а не пошли бы они нах у й во главе с зеленским? ЗЕ уже сказал что ему парад и в хер не вперся. Люди сами собрались организовали все без их зебильной силы а теперь это чмо клоунское хочет примазатся? пусть идут в одесском дерьме поплавают еще раз!
Woodbrother    30.07.2019, 13:53
Оценка:  -1
Woodbrother
В Одсессе было чисто, пока это гуано там не поплавало. Не надо гнать на Одессу А про парад все справедливо. Я тоже такого же мнения.
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