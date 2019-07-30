Парад на День Независимости заменят "Шествие достоинства" с Зе и военными

По сути, власть придумала новое название шествию с участием военных.

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Вместо парада на День Независимости пройдет “Шествие достоинства“ с участием Зеленского и военных. Об этом на брифинге заявил глава офиса президента Андрей Богдан.

Ранее он заявил, что причиной назначения Виталия Кличко главой КГГА стали договоренности между олигархами о распределении должностей в Вене в 2014 году.

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Также СМИ писали, что на брифинге Богдан может объявить о своей отставке, но этого пока не произошло.

Экс-президент Петр Порошенко тем временем покинул страну вместе с семьей - они отправились на отдых.

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