"Лото-Забава": в Кировоградской области выигран миллион

В Украине появился уже 338-й миллионер "Лото-Забава".

28 июля 2019 года во время розыгрыша 1042-го тиража всеукраинской семейной лотереи “Лото-Забава“ стало известно о появлении нового миллионера. Им оказался игрок, который буквально за несколько часов до завершения продаж билетов на воскресный тираж, решил посетить фирменный островок “М.С.Л.“, расположенный в городе Кропивницкий Кировоградской области по адресу: ул. Большая Перспективная, 53. Там будущий миллионер потратил 17 гривен на покупку лотерейного билета № 0310400, в котором на следующий день зачеркнул три горизонтали с двумя льготными подковками. Победитель стал 338-м счастливчиком на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров «Лото-Забава» и уже двадцать шестым в этом году.

Обращаем внимание, что обычно в этой категории предусмотрен приз в размере 200 000 гривен. Но благодаря тому, что первый шарик, выпавший из большого лототрона в день розыгрыша, был парным, счастливчик, которому повезло зачеркнуть три горизонтали с двумя льготными подковками в одном игровом поле, выиграл 1 000 000 гривен.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет игрока из Кропивницкого и приглашает любимчика фортуны посетить Киев, стать почетным участником “КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ “М.С.Л.“ и принять участие в эксклюзивной подарочной программе “Два дня из жизни миллионера“ для двух человек.

Напомним, недавно этим предложением воспользовался победитель “Лото-Забава“ - житель Харьковщины Григорий Ивакин, который выиграл свой миллион гривен 21 апреля 2019 года, во время розыгрыша 1028-го тиража. Лотерейный миллионер вместе с женой Верой провел насыщенные выходные в столице 20-21 июля, изюминкой которых стало посещение киевского музея фотоиллюзий, где гости имели возможность не только спастись от акулы, убежать от извержения вулкана, почувствовать левитацию, но и посетить новый масштабный проект CRAZY ROOM с символами Киева в нереальном, фантастическом исполнении.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет главного победителя или главную победительницу 1042-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.