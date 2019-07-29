Про Зеленского, выборы и ГБР. Интервью Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не собирается уезжать из страны, не боится открытых против него уголовных дел, а своим главным оппонентом все еще считает Владимира Путина, а не Владимира Зеленского.

Петр Порошенко дал первое большое интервью после президентских и парламентских выборов, в результате которых он потерял власть.

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Украинской правде пятый президент рассказал о своем видении причин поражения на выборах, уголовных делах против него и политическом будущем его партии.

Причины пораженияна президентських выборах

Победу Владимира Зеленского на выборах Порошенко называет технологической.

“Это была блестяще проведенная кампания господином Зеленским. На Востоке, Западе, в Центре сторонникам России, сторонникам ЕС и НАТО он говорил то, что они хотят слышать, на самом деле не представляя программу. Это тоже технология. Эта технология победила. Я должен это признать”.

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“Зеленский - не Голобородько, это точно. Но люди это отождествляли. Это также технология, которая на сегодняшний день сработала”.

Итоги парламентских выборов

Порошенко считает, что его политическая сила Европейская Солидарность заняла только четвертое место на выборах из-за противодействия других политических сил, которые только распылили народную поддержку.

“Могу ли я сказать, что была работа против нас? Была. Была работа против нас полиции. Была работа против нас организованных групп… У нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны.

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У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально.

Речь идет о том, что в программных положениях резких различий не было. Де-факто это означает, что просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или Слуге народа, или Опоблоку. Я считаю, что это была ошибка”.

Также Порошенко считает, что команда Зеленского технологически очень правильно выбрала момент для проведения выборов.

“Когда сразу после президентских выборов ты проводишь парламентскую кампанию, люди пытаются поддержать свой выбор во время президентских выборов. Это абсолютно технологические вещи. Я не скажу, что это доверие. Это еще не доверие”.

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О тренинге Слуги Народа

Порошенко уверен, что за неделю новых депутатов от партии Зеленского ничему научить не смогут.

“Когда больше сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня людей были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, “слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс“.

“Очень важно, что сейчас они будут проводить учебу. Там же будут учить не как кнопки нажимать… У нас для того, чтобы научить людей быть хорошим фотографом, я извиняюсь, сколько надо учиться, чтобы быть фотографом? Минимум, чтобы хотя бы кнопки нажимать? Говорят, пять лет. Если интенсивные курсы в Киево-Могилянке или в Киевской школе экономики, если бы там учили фотографов, то я думаю, что для этого нужно не менее полугода. Если есть желание научиться быть депутатом за две недели ... Мы с вами, к сожалению, знаем ответ ... Нет, превратить их в подручных Чечетова, покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно. Но не больше”. Читай также: "Я коммуникабельный": Портнов объяснил, откуда берет данные о Порошенко О Портнове

Порошенко подчеркивает, что против него не открыто ни одного уголовного дела. А все заявления заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова – это заведомо ложные сообщения о преступлении.

“То, что делает Портнов, это прямое нарушение закона. Нарушение закона заключается в том, что первое - это заведомо ложное сообщение о преступлении. Это уголовная ответственность. В тех пустышках, что он писал, он не предоставил ни одного доказательства”.

“Это и есть цель Портнова - “мы не знаем, что там, но дела возбуждены против вас“. Еще раз подчеркиваю, все четко заявили, что никакого дела нет и не будет, я вас заверил, что для этого нет никаких оснований”.

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Кроме того, Порошенко утверждает, что Портнов незаконно располагает полной информацией о действиях ГБР против него. По версии пятого президента, глава ГБР Роман Труба передает следственную информацию главе Офиса президента Андрею Богдану, а тот, в свою очередь, Портнову.

О будущем

“Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие - друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент - Путин. Это без шуток будет подарком для Путина, если Порошенко начнет прятаться. А они делают для Путина такой подарок, когда начинают такие дела, создавая образ, там что-то не то/ К тому же, я понимаю, что это и работа политических консультантов: если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко”.

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Ответ Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков уше успел ответить на заявления Порошенко из интервью. В первую очередь, на пассаж о том, что полиция работала против пятого президента и его политической силы на выборах. Аваков категорически отрицает это.

“Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него “была работа полиции“. Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать –как дышать, и поэтому он проигрывает! Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить ни ему, лжецу, а любому честному человеку”, - заявил Аваков.

При этом глава МВД считает, что “по беспределу “кончать“ бывшего главу государства неправильно и нельзя, не позволить это ретивым – важно”.