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Жена Пескова "похозяйничала" в Ялте: С нарушением норм горустройства готовят ледовое шоу

Комментариев: 1
Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, обосновалась в оккупированной Ялте.
Жена Пескова "похозяйничала" в Ялте: С нарушением норм горустройства готовят ледовое шоу
© Twitter/Roksolana Today & Крым
Фото 1/4
  • Строительство ведется без согласования с местными жителями
  • Строительство ведется без согласования с местными жителями
  • Строительство ведется без согласования с местными жителями
  • Строительство ведется без согласования с местными жителями
Жена Пескова "похозяйничала" в Ялте: С нарушением норм горустройства готовят ледовое шоу
Строительство ведется без согласования с местными жителями
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Российская фигуристка Татьяна Навка - жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова без согласования с местными жителями занялась обустройством города Ялта в оккупированном Крыму для проведения там ледового шоу “Золушка“, нарушив при этом ряд норм городского устройства.

Об этом заявил журналист из Ялты Евгений Гайворонский, передает блогер Roksolana Today & Крым у себя в Twitter-аккаунте.

В частности, была разрушена часть набережной с клумбами, а также обустроен сток реагентов для сохранения льда на катке прямо в море.

“Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму. Это еще не все. Хладореагенты они будут сливать в море и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах“, - заявил журналист.

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Следует отметить, что до оккупации Крыма за попытку сливать реагенты в море в Ялте была крупно оштрафована российская актриса Анастасия Заворотнюк. Она также намеревалась открыть каток “Ледовое шоу звезд “Ялта Ice“ вместе со своим супругом-бизнесменом.

Как сообщалось 12 июля, в Коктебеле канализационные стоки заливают акваторию пляжа.

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Теги: оккупанты, Россия, жена Пескова, Ялта, Крым
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Комментариев (1)
Хулиганка*    30.07.2019, 14:01
Оценка:  0
Хулиганка*
А эти все строят, строят, другое дело мы - все разрушаем и разрушаем, да еще и гордимся этим
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