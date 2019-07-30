Кличко должен уйти, несмотря на решение КСУ - глава ОП

Богдан считает, что на главе КГГА лежит и политическая ответственность.

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Президент Украины не обязан выполнять решение Конституционного суда и назначать избранного мэра Киева главой КГГА. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Богдан, передает “ДС“.

“Вы ошибаетесь. Этот закон такое требования не содержит. Это решение Конституционного суда 2003 года. После этого этот закон был неоднократно изменен. И это решение КС 2003 года не имеет никакого отношения к закону о местных выборах и закону о городе-герое, столице Украины Киеве в редакции 2019 года“, - заявил Богдан.

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Он добавил, что мэр Киева Виталий Кличко должен покинуть свой пост. Богдан сослался на вторую часть статьи 8 закона о местных государственных администрациях, где указано, что главы местных госадминистраций назначаются на должность президентом на срок полномочий президента.

“В случае избрания нового президента, председатели местной госадминистрации продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей“, - сказал Богдан.

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Он также добавил, что Кличко должен уйти в отставку, учитывая и политическую ответственность, потому что партия “Европейская солидарность“ (бывшая БПП), в которую он вошел под 64 номером, проиграла на выборах.

Напомним, ранее Богдан заявил, что не знает, кого Зеленский предложит на должность премьер-министра Украины.

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