Украина отозвала посла в Совете Европы

"Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается", - сказал Климкин.

По его словам, отзыв посла был демаршем Киева в связи с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать. Поэтому это был одновременно и демарш, и реальная возможность здесь, в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов", - отметил Климкин.

Он уточнил, что Кулеба в Страсбург еще не вернулся, решение о продолжении его работы должен принять исполняющий обязанности главы МИД Украины.