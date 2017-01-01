Украина отозвала посла в Совете Европы
Решение о возвращении Дмитрия Кулебы в Совет Европы пока не принималось, он отозван до конца лета.
Читай также: Посол Украины в СЕ: Украина может принять решение в обход интересов ПАСЕМИД Украины до конца лета отозвало посла в Совете Европы Дмитрия Кулебу.
Об этом сообщил находящийся в отпуске министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Укринформу.
"Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается", - сказал Климкин.
По его словам, отзыв посла был демаршем Киева в связи с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
"Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать. Поэтому это был одновременно и демарш, и реальная возможность здесь, в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов", - отметил Климкин.
Он уточнил, что Кулеба в Страсбург еще не вернулся, решение о продолжении его работы должен принять исполняющий обязанности главы МИД Украины.
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Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.
Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.
Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ.
Как сообщалось, 8 июля стало известно, сколько Украина и Россия вкладывают в бюджет ПАСЕ.