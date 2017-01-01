Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина отозвала посла в Совете Европы

Комментариев: 0
Решение о возвращении Дмитрия Кулебы в Совет Европы пока не принималось, он отозван до конца лета.
Украина устроила демарш Совету Европы после решения по России
Украина устроила демарш Совету Европы после решения по России
Сайт Совета Европы

Читай также: Посол Украины в СЕ: Украина может принять решение в обход интересов ПАСЕ

МИД Украины до конца лета отозвало посла в Совете Европы Дмитрия Кулебу.
Об этом сообщил находящийся в отпуске министр иностранных дел Павел Климкин в интервью Укринформу.
 
 
"Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается", - сказал Климкин.
 
 
По его словам, отзыв посла был демаршем Киева в связи с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
 
"Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать. Поэтому это был одновременно и демарш, и реальная возможность здесь, в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов", - отметил Климкин.
 
Он уточнил, что Кулеба в Страсбург еще не вернулся, решение о продолжении его работы должен принять исполняющий обязанности главы МИД Украины.

Читай также: Кулеба не исключает, что в ПАСЕ могут потребовать санкций для Украины

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. 

Как сообщалось, 8 июля стало известно, сколько Украина и Россия вкладывают в бюджет ПАСЕ.

Поделись:
Теги: Украина, посол, Совет Европы, Климкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь