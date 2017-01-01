Богдан не знает, кого Зеленский предложит на должность премьер-министра Украины

По словам Богдана, решения в команде принимает президент.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан утверждает, что не знает, чью кандидатуру на должность премьер-министра будет предлагать глава государства Владимир Зеленский.

Об этом Богдан сказал во время брифинга.

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“Надо понять, эта процедура прописана законом. И сколько бы мы здесь с вами не думали, а я в такой же ситуации, как и вы, я знаю больше кандидатов ... Какое решение примет президент, я не знаю. Надо вообще понять, что в нашей команде все решения принимает президент “, - сказал Богдан.

Он добавил, что Зеленский проводит много встреч и собеседований “в том числе с кандидатами на соответствующие министерства, центральные органы власти“.

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Как сообщалось, премьер-министр назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины. Представление о назначении главы правительства Президент вносит по предложению коалиции в Раде.

Зеленский заявлял, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не был председателем парламентских фракций.

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Между тем кандидатами на должность премьер-министра в СМИ назывались бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, глава НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев, коммерческий директор “Нафтогаза“ Юрий Витренко, экс министр экономического развития Абромавичюс , экс министр финансов, секретарь СНБО Александр Данилюк, заместитель главы Офиса Президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Напомним, ранее в “Слуге народа“ назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.

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