В Черкассах девушка с ребенком на руках устроила резню

Между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. При этом во время конфликта в нападающей на руках находился грудничок.

Вечером 29 июля патрульные прибыли на очередной вызов в городе Черкассы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Читай также: В редакции российской газеты произошла резня

На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленную 30-летнюю женщину с ножевым ранением в спину. Полицейские срочно предоставили ей помощь, после чего ее госпитализировали.

По словам очевидцев, между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. Причем во время конфликта в нападающей на руках находился грудничок.

Читай также: В Кропивницком психически больной мужчина устроил резню

Свидетели описали подозреваемую и указали, куда она направилась. Инспекторы недалеко от места совершения преступления задержали похожую по описанию человека. Ею оказалась 27-ми летняя жительница Черкасс.

Все остальные детали и обстоятельства этой ситуации выясняют следственные органы полиции.

Ранее сообщалось, что на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.