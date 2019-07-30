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В Черкассах девушка с ребенком на руках устроила резню

Комментариев: 1
Между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. При этом во время конфликта в нападающей на руках находился грудничок.
Полиция задержала нападавушую
Полиция задержала нападавушую
патрульная полиция Черкасской области

Вечером 29 июля патрульные прибыли на очередной вызов в городе Черкассы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленную 30-летнюю женщину с ножевым ранением в спину. Полицейские срочно предоставили ей помощь, после чего ее госпитализировали.

По словам очевидцев, между двумя женщинами возникла словесная перепалка, в ходе которой одна нанесла ножевое ранение другой. Причем во время конфликта в нападающей на руках находился грудничок.

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Свидетели описали подозреваемую и указали, куда она направилась. Инспекторы недалеко от места совершения преступления задержали похожую по описанию человека. Ею оказалась 27-ми летняя жительница Черкасс.

Все остальные детали и обстоятельства этой ситуации выясняют следственные органы полиции.

Ранее сообщалось, что на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

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Теги: конфликт, ссора, полиция, нападение, Черкассы, нож
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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    30.07.2019, 13:47
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
суровые черкасские #яжематери!
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