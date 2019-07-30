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"Вєна" vs "Відень". Богдан ошибся в названии города и перешел на русский

Комментариев: 11
Глава ОП спутал название города на украинском языке, а при описании тендеров и вовсе перешел на русский.
Богдан запутался в украинском и перешел на русский
Богдан запутался в украинском и перешел на русский
president.gov.ua

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге 30 июля ошибся в названии города Вена, передает “ДС“.

Как известно, Вена на украинском языке будет “Відень“, но Богдан несколько раз повторил выражение: “Вєньськіє домовленності“.

Читая же с листа текст о тендерах в Киеве, Богдан просто перешел на русский язык. Ранее Богдан заявил, что назначение Виталия Кличко главой КГГА было результатом “венских договоренностей“ между Петром Порошенко, Сергеем Левочкиным, Дмитрием Фирташем и самим Кличко.

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Также ранее Богдан подчеркнул, что решение КСУ от 2003 года не может помешаь увольнению Виталия Кличкой.

 

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Теги: Богдан, украинский язык, Вена, название, ошибка
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Комментариев (11)
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Ira0956    30.07.2019, 15:40
Оценка:  +2
Ira0956
Танковая бригада ВСУ прославилась пьянством на весь Донбасс

19 танкистов Вооруженных сил Украины в нетрезвом состоянии были задержаны военной службой правопорядка в Волновахе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные республиканской разведки.
Nikolas_Adver    30.07.2019, 15:39
Оценка:  0
Nikolas_Adver
Відень.... Хyидень! дебилы сами себе какую-то хyйню придумали и задрачивают других. куев ебaный.....
iseamaster    30.07.2019, 14:38
Оценка:  +1
iseamaster
Нужно было китайский назначить держ. мовою, тогда бы никто ошибок не замечал......
WTF2wtf    30.07.2019, 15:00
Оценка:  -2
WTF2wtf
Бот путинский, для вас все актуальней изучение китайского?

Колорад=BitcoinCas h=Eyyafyallayekyul=iseamaster=C owboychik=Туземун
и.т.д.
iseamaster    30.07.2019, 15:21
Оценка:  +1
iseamaster
Что вы принимаете? Что вам выписал врач?
designandrey65    30.07.2019, 14:23
Оценка:  +6
designandrey65
от языка факты не меняются!!!
Woodbrother    30.07.2019, 14:14
Оценка:  -7
Woodbrother
Ему надо записаться на тренинг по Украинскому у товарисча Азирива.
iseamaster    30.07.2019, 14:39
Оценка:  +3
iseamaster
Палубий плюется мовою, а толку? Половина укромовных его не разумеют...))))
Woodbrother    30.07.2019, 15:25
Оценка:  -4
Woodbrother
Этол вам на россии только так кажется
iseamaster    30.07.2019, 15:34
Оценка:  +2
iseamaster
На вопрос где ты живешь сейчас многие так и отвечают-в России. Раньше говорили в Луганске, а ещё раньше, прикинь, они нашу страну Украиной называли. Как время летит. СССР, Украина, ЛНР, РФ..... И это одно поколение....
iseamaster    30.07.2019, 15:42
Оценка:  0
iseamaster
Для вас главное бандера, ЕС, НАТО, ..... А для нас главное благосостояние семьи и дети, ради которых мы живем. Для вас главное армия,мова, вiра, а нам нужны добрососедские отношения и достойный уровень жизни. Прикинь какие мы разные....
С таким разногласиями мы не сможем жить в одном государстве...
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