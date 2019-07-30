"Вєна" vs "Відень". Богдан ошибся в названии города и перешел на русский
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на брифинге 30 июля ошибся в названии города Вена, передает “ДС“.
Как известно, Вена на украинском языке будет “Відень“, но Богдан несколько раз повторил выражение: “Вєньськіє домовленності“.
Читая же с листа текст о тендерах в Киеве, Богдан просто перешел на русский язык. Ранее Богдан заявил, что назначение Виталия Кличко главой КГГА было результатом “венских договоренностей“ между Петром Порошенко, Сергеем Левочкиным, Дмитрием Фирташем и самим Кличко.
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Также ранее Богдан подчеркнул, что решение КСУ от 2003 года не может помешаь увольнению Виталия Кличкой.
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и.т.д.
С таким разногласиями мы не сможем жить в одном государстве...