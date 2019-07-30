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Слуга Народа в Трускавце: Кого и как учат быть народными депутатами

Комментариев: 2
В новую ВР из Слуги Народа зайдут 254 нардепа. Все они ни разу не были депутатами.
Николай Тищенко также проходит обучение в Трускавце
Николай Тищенко также проходит обучение в Трускавце
hromadske.ua

В Трускавце проходит недельное обучение новоизбранных депутатов от партии Слуга Народа. Нардепы приехали в отель Rixos еще в воскресенье, им сразу выдали домашнее задание – записать видеоролик с объяснением своей мотивации.

Об этом сообщает Громадське.

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Недельный тренинг проводится по так называемому Гарвардскому курсу (меньше лекций, больше общения и практики). После выпуска депутаты получат личную стратегию, предложения о внедрении политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику действенной, и план такого внедрения.

Проживание в отеле оплачивает партия. Стоимость номера в сутки стартует от 3600 грн или 142 доллара

В зале нардепы разделены на группы по 8-10 человек. Всего 30 столов.

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Со сцены вступительную лекцию читает почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Для начала предлагает пройти онлайн-опрос: “Считают ли себя присутствующие в зале умнее депутатов предыдущего созыва Рады?“. 57% нажимают на вариант ответа “посередине“. Ни умнее, ни глупее себя не считают.

Ранее сообщалось о том, что будущий нардеп от Слуги народа показала, как у них проходит интенсив.

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Теги: Трускавец, Слуга народа, обучение
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Комментариев (2)
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Woodbrother    30.07.2019, 14:05
Оценка:  -1
Woodbrother
Фигня какая то. От обычных партий в раду шли спецы, для достижения каких то целей - улучшения бизнесклимата, финансового климата, правовой системы, внешнйе политики. И только в ЗЕ партию набрали рагулей, которые не могут понять, как и зачем их занесло в эту переделку.
Woodbrother    30.07.2019, 14:07
Оценка:  0
Woodbrother
Как люди, котороый во всем 100% дилетанты могут принимать законы, утверждать министров, судей, и др. официальных лиц. Конечно тупость сейчас в моде, но ведь страдать будут не дурики, а обычные люди .
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