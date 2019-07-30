Слуга Народа в Трускавце: Кого и как учат быть народными депутатами

В новую ВР из Слуги Народа зайдут 254 нардепа. Все они ни разу не были депутатами.

В Трускавце проходит недельное обучение новоизбранных депутатов от партии Слуга Народа. Нардепы приехали в отель Rixos еще в воскресенье, им сразу выдали домашнее задание – записать видеоролик с объяснением своей мотивации.

Об этом сообщает Громадське.

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Недельный тренинг проводится по так называемому Гарвардскому курсу (меньше лекций, больше общения и практики). После выпуска депутаты получат личную стратегию, предложения о внедрении политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику действенной, и план такого внедрения.

Проживание в отеле оплачивает партия. Стоимость номера в сутки стартует от 3600 грн или 142 доллара

В зале нардепы разделены на группы по 8-10 человек. Всего 30 столов.

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Со сцены вступительную лекцию читает почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Для начала предлагает пройти онлайн-опрос: “Считают ли себя присутствующие в зале умнее депутатов предыдущего созыва Рады?“. 57% нажимают на вариант ответа “посередине“. Ни умнее, ни глупее себя не считают.

Ранее сообщалось о том, что будущий нардеп от Слуги народа показала, как у них проходит интенсив.

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