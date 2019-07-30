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Кличко советует Богдану передать "страшилки и байки из склепа" в полицию

Комментариев: 3
Мэр города считает подборкой сплетен заявления главы ОП о киевской власти.
Кличко отреагировал на заявления Богдана
Кличко отреагировал на заявления Богдана
facebook.com/merkieva

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию, обнародованную на пресс-конференции руководителем Офиса президента Андреем Богданом, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента - это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала “байки из склепа“ - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше“, - подчеркнул мэр города.

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“Все свои, как вы думаете, “страшилки“, господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными “информационными выступлениями“. Вы еще и законами и Конституцией манипулируете“, - уверен Кличко.

Он еще раз подчеркнул, что киевляне выбирают власть, которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

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А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОП Андрей Богдан ошибся во время брифинга на украинском языке и несколько раз назвал “віденські домовленості“ “вєнскіми“.

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Теги: Богдан, Кличко, КГГА, ОП, конфликт
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Комментариев (3)
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Ira0956    30.07.2019, 15:39
Оценка:  +2
Ira0956
Танковая бригада ВСУ прославилась пьянством на весь Донбасс

19 танкистов Вооруженных сил Украины в нетрезвом состоянии были задержаны военной службой правопорядка в Волновахе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные республиканской разведки.
dimasvetik    30.07.2019, 15:08
Оценка:  -3
dimasvetik
я не подстрекатель, А они не подеруться
ВыВсеВрети    30.07.2019, 15:19
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
100% нет, драки не будет!...)))))))
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