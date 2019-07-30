Кличко советует Богдану передать "страшилки и байки из склепа" в полицию

Мэр города считает подборкой сплетен заявления главы ОП о киевской власти.

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию, обнародованную на пресс-конференции руководителем Офиса президента Андреем Богданом, подборкой сплетен и манипулятивных домыслов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента - это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала “байки из склепа“ - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше“, - подчеркнул мэр города.

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“Все свои, как вы думаете, “страшилки“, господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными “информационными выступлениями“. Вы еще и законами и Конституцией манипулируете“, - уверен Кличко.

Он еще раз подчеркнул, что киевляне выбирают власть, которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе.

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А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ОП Андрей Богдан ошибся во время брифинга на украинском языке и несколько раз назвал “віденські домовленості“ “вєнскіми“.

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