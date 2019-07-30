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Социологи выяснили, кто и где голосовал за Слугу народа

Комментариев: 3
Больше всего сторонников партии на юге Украины. За Слугу народа проголосовали больше женщин, чем мужчин. Высший рейтинг у партии среди избирателей с незаконченным высшим образованием.
Слугу народа больше всего поддержали на юге страны
Слугу народа больше всего поддержали на юге страны
facebook.com/sluganarodu.official/

Соцопрос, проведенный социологами из Фонда Демократические инициативы, показал, кто и где голосовал за партию Слуга народа. Результаты исследования представили во вторник, 30 июля.

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В результате опроса на выходе с избирательных участков эксперты проанализировали особенности голосования социально-демографических групп избирателей, выделенных по региональному, половому и образовательному признакам.

Партия Слуга народа больше всего поддержки получила в южном регионе (50,2%), меньше всего - на востоке (37,6%). Также чаще за Слугу народа голосовали в городах с населением больше 100 тыс (47,6%).

Среди женщин сторонников партии больше, чем среди мужчин - 46,0% и 41,7% соответственно. Чаще всего за президентскую партию голосовали в возрастной группе 18-29 лет (58,8% избирателей), реже всего - в группе избирателей старше 60 лет (32,7%).

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Наибольшей популярностью Слуга народа пользуется у избирателей с незаконченным высшим образованием (52,9%). Среди избирателей со средним специальным образованием - 46,8%, с полным средним - 45,7%, с неполным средним - 41,9%, с высшим - 40,3%.

Ранее сообщалось, что партия Слуга народа проведет образовательный интенсив для избранных от этой партии народных депутатов Украины.

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Теги: соцопросы, Выборы, Рада, Верховная Рада, соцопрос, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    30.07.2019, 16:52
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Высший рейтинг у партии среди избирателей с незаконченным высшим образованием - и кто бы сомневался?
Тисс    30.07.2019, 17:05
Оценка:  0
Тисс
На майдане 99% было без высшего образования. Никто в этом и не сомневался!
Колишній-східняк    30.07.2019, 17:07
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Партия хвостистов, отчисленных за неуспеваемость.
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