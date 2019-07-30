Укрзализныця отказывается от ковриков в поездах

Один из инициаторов отказа от ковриков Александр Рудоманов.

Укразализныця отказывается от использования ковриков в поездах. В частности, ковриков больше не будет в Интерсити, Региональном экспрессе и Региональном поезде.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Нас уже не остановить! Антиковриковая операция набирает обороты. Теперь по инициативе Александра Рудоманова - неутомимого борца - убираем “винтажные украшения“ из поездов Интерсити, Региональный экспресс и Региональный поезд. Продолжение следует“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработчик сайта онлайн-продажи билетов Укрзализныци присвоил 50 млн. Компания Укрзализныця обвинила компанию-разработчика своего сайта продажи билетов в незаконном присвоении средств.

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