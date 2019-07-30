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Сюмар рассказала, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского

Комментариев: 3
Сюмар заявила, что "ненавидит дилетантство".
Виктория Сюмар
Виктория Сюмар
facebook.com/vsiumar

Глава комитета ВР по вопросам информационной политики заявила о том, что создание русскоязычного телеканала обойдется украинскому бюджету в 2 миллиарда долларов.

Об этом Виктория Сюмар написала в Facebook.

По словам Сюмар, в бюджете Украины нет лишних денег в такой сумме.

Спросите у министра финансов, из каких сфер она эти деньги вам возьмет? – отметила Сюмар

В расчетах Сюмар привела цифры, которые РФ тратит на телеканалы и предложила разделить их на 60. Таким образом, была получена сумма в 2 миллиарда долларов.

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“Ниже цифры, которые Россия тратит на свои государственные медиа (это только субсидии).
Добавьте все эти миллиарды и поделите на 60. Это курс доллара к рублю. Какую сумму получите?  
Вывод: (по курсу логики для первого класса) - из бюджета нужно выделить сумму, соизмеримую 2 млрд дол“ - заявила Сюмар.

Средства, которые РФ выделяет на медиа
Средства, которые РФ выделяет на медиа
facebook.com/vsiumar

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию “информационно сильного канала“. По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

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Теги: Виктория Сюмар, телеканал
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Комментариев (5)
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designandrey65    30.07.2019, 17:11
Оценка:  0
designandrey65
Что за бред... пусть возьмут любой из уже существующих и совершенно бесплатно обяжут его к русскоязычному вещанию
designandrey65    30.07.2019, 17:18
Оценка:  0
designandrey65
На канале будут только рабы... представьте ,что все русскоязычное население Украины а это 65 % будут смотреть только этот канал... сумасшедший рейтинг
designandrey65    30.07.2019, 17:19
Оценка:  0
designandrey65
Имел ввиду рады..
otstoi-002    30.07.2019, 16:48
Оценка:  +4
otstoi-002
А мне насрать на подстилку Порошенка..

курва
T-REX2    30.07.2019, 16:40
Оценка:  +2
T-REX2
Курва галицкая
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