Сюмар рассказала, сколько будет стоить русскоязычный телеканал Зеленского

Сюмар заявила, что "ненавидит дилетантство".

Глава комитета ВР по вопросам информационной политики заявила о том, что создание русскоязычного телеканала обойдется украинскому бюджету в 2 миллиарда долларов.

Об этом Виктория Сюмар написала в Facebook.

По словам Сюмар, в бюджете Украины нет лишних денег в такой сумме.

Спросите у министра финансов, из каких сфер она эти деньги вам возьмет? – отметила Сюмар

В расчетах Сюмар привела цифры, которые РФ тратит на телеканалы и предложила разделить их на 60. Таким образом, была получена сумма в 2 миллиарда долларов.

Читай также: Украина создаст всемирный русскоязычный канал – ОП

“Ниже цифры, которые Россия тратит на свои государственные медиа (это только субсидии).

Добавьте все эти миллиарды и поделите на 60. Это курс доллара к рублю. Какую сумму получите?

Вывод: (по курсу логики для первого класса) - из бюджета нужно выделить сумму, соизмеримую 2 млрд дол“ - заявила Сюмар.

Средства, которые РФ выделяет на медиа facebook.com/vsiumar

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию “информационно сильного канала“. По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.