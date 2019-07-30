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Активисты призвали Денисову уволиться

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По мнению правозащитников, омбудсмен нарушила присягу.
Денисову обвинили в нарушении присяги
Денисову обвинили в нарушении присяги
Facebook Людмилы Денисовой

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“Крымская правозащитная группа“ и “Медийная инициатива за права человека“ призвали осбудсмена Людмилу Денисову уйти с должности из-за нарушения присяги. Об этом пишет УНИАН.

Согласно присяге, омбудсмен должен осуществлять свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц, поясняют активисты.

Их требование мотивировано недавним заявлением НАБУ по поводу того, что Денисова уволила своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поддавшись на шантаж со стороны руководства Окружного админсуда Киева и при посредничестве в этом шантаже НАПК.

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“На наш взгляд, ситуация, которая сейчас сложилась в связи с обнародованием компрометирующих Людмилу Денисову материалов, угрожает независимости всей институты уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека“, - считают правозащитники.

Напомним, ранее Людмиле Денисовой пришлось уточнить свои слова об освобождении украинских военнопленных моряков.

 

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Теги: Денисова, омбудсмен, активисты, присяга, ВККС
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Комментариев (1)
Woodbrother    30.07.2019, 17:17
Оценка:  0
Woodbrother
Денисова прекрасно справлялась со своей работой, но она не ЗЕ. А раз не ЗЕ, значить гнать сраной метлой.
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