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Портнов: У Порошенко требовали прослушивать иностранных дипломатов

Комментариев: 2
По словам Портнова, он провел разговор с Антоном Чернушенко.
Экс президент Украины Петр Порошенко
Экс президент Украины Петр Порошенко
facebook.com/pg/petroporoshenko

Адвокат Андрей Портнов заявил о том, что “администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Белоруси и миссии МВФ в Украине“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

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Портнов рассказал о том, что  провел разговор  Антоном Чернушенко, который являлся бывшим руководителем апелляционного суда Киева. Чернушенко и подтвердил данные о якобы “прослушке“.

Антон Чернушенко ещё раз подтвердил данные, что администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания - заявил Портнов

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"Кроме того, он письменно подтвердил прямое вмешательство Порошенко в судебный спор по распределению акций компании Нефтогаздобыча и влияние на принятие судом решений по аресту акций одной из крупных агропромышленных компаний. По этим эпизодам мы составили план процессуальных действий и координации юридической работы" - добавил Портнов.

Как сообщалось 25 июля, Порошенко явился в ГБР и пожаловался, что узнает о допросах через канал Портнова.

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Теги: Петр Порошенко, прослушка, дипломаты
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Комментариев (2)
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T-REX2    30.07.2019, 17:20
Оценка:  -1
T-REX2
Немцам может не понравиться эта новость
Woodbrother    30.07.2019, 17:19
Оценка:  -1
Woodbrother
Очередная порция сказочных помоев. Скажите кто нибудь этому рыгивонялу портнову , что выборы давно закончились.
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