Портнов: У Порошенко требовали прослушивать иностранных дипломатов

По словам Портнова, он провел разговор с Антоном Чернушенко.

Адвокат Андрей Портнов заявил о том, что “администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Белоруси и миссии МВФ в Украине“.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Портнов рассказал о том, что провел разговор Антоном Чернушенко, который являлся бывшим руководителем апелляционного суда Киева. Чернушенко и подтвердил данные о якобы “прослушке“.

Антон Чернушенко ещё раз подтвердил данные, что администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания - заявил Портнов

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"Кроме того, он письменно подтвердил прямое вмешательство Порошенко в судебный спор по распределению акций компании Нефтогаздобыча и влияние на принятие судом решений по аресту акций одной из крупных агропромышленных компаний. По этим эпизодам мы составили план процессуальных действий и координации юридической работы" - добавил Портнов.

Как сообщалось 25 июля, Порошенко явился в ГБР и пожаловался, что узнает о допросах через канал Портнова.

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