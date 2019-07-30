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Стало известно, когда Порошенко допросят второй раз

Комментариев: 2
Бывшего президента ждут на допрос 12 августа. На выходных он улетел за границу на отдых.
Экс президент Украины Петр Порошенко
Экс президент Украины Петр Порошенко
facebook.com/pg/petroporoshenko

Госбюро расследований вызывает бывшего президента Петра Порошенко на допрос 12 августа. Об этом во вторник, 30 июля, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вызвали на 12 августа, - сказал он

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По его словам, Порошенко ждут на допрос в 09:30. Повестка уже ему отправлена.

Напомним, первый допрос Порошенко состоялся 25 июля, хотя его вызывали еще 17. 

После выхода из ГБР противники Порошенко пытались остановить его автомобиль, завязалась драка.

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Теги: Порошенко, допрос, Госбюро расследований, ГБР
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    30.07.2019, 17:54
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Кто за то, что хряк будет пытаться не возвращаться в Украину из-за бугра?
alex-zol    30.07.2019, 17:33
Оценка:  +4
alex-zol
съебнул, пока официально нардепом не признают, боится свин.
Doriаn_    30.07.2019, 18:54
Оценка:  0
Doriаn_
Чего ему бояться . Он никаких преступлений не совершал.
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