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Труба заявил, что Порошенко "упорно отрицает реальность"

Комментариев: 12
По словам чиновника, в ГБР находится 11 производств в отношении экс-президента, и тот об этом прекрасно знает.
Труба говорит, что Порошенко врет
Труба говорит, что Порошенко врет
president.gov.ua

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Директор ГБР Роман Труба заявляет, что в последнем интервью Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Об этом чиновник написал у себя в Телеграме.

“Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель - почитайте сами“, - возмутился Труба.
 
“Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас“, - отметил он.

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“Говорит о “странных и глупых вопросах следователей“, и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает!“, - добавил он.

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“Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять. А все материалы, которые помогут следствию, прошу предоставить следователю в ГБР“, - отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, когда Петра Порошенко допросят во второй раз.

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Теги: Порошенко, Труба, ГБР, производства
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Комментариев (12)
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Брюква_и_Клюква    30.07.2019, 18:15
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Написал у себя в "Телеграме". А на заборе не написал? Тогда его дело - труба.
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 18:18
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Повестки вручаются в руки, если хотят избежать негативных для себя последствий! Каждый государственный стручок мнит себя пупом земли!
Брюква_и_Клюква    30.07.2019, 18:21
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Боюсь, эта практика скоро уйдет в небытие. Не зря товарищ Богдан упоминал про Швондеровские "тройки"
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 18:14
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
А много ли Перднов доказательств предоставил или "заявлениями" ограничился, типа сами ищите?! А Труба на радостях 11 раз возбудился Теперь сам ищи "доказательства"! Порох тебе не лошара из-подворотни, он на милость не сдастся!
тывин    30.07.2019, 18:08
Оценка:  +8
тывин
Лично меня вся эта болтовня достала. Виновен - представьте доказательства и в суд, а невиновен (нет доказательств) - нечего разводить болтологию.
Woodbrother    30.07.2019, 18:14
Оценка:  -3
Woodbrother
Никаких доказательств вины у этой портновской марионетки нет . Иначе бы он совсем по другому бы разговаривал. ГБР работает не нормально. Вновь испеченному ведомству нужен новый начальник. нА этот раз его нужно выбирать среди профессионалов, а не среди кого попало.
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 18:16
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Как можно выбрать профессионала из кого попало?!
Woodbrother    30.07.2019, 18:21
Оценка:  0
Woodbrother
Был конкурс, проведенный независимыми экспертами. Выбрали непонятно кого. Он как бы внешне отвечал условиям конкурса, но в нутри у него оказалась свистулька с дистанционным управлением. Пора его на отдых. Так руководить ГБР нельзя.
h_a_a_r_p    30.07.2019, 18:02
Оценка:  -5
h_a_a_r_p
а что сказали , свисток и дудочка ?
тывин    30.07.2019, 18:11
Оценка:  +1
тывин
Трубочка озвучивает хотелки ЗЕ.
Woodbrother    30.07.2019, 17:59
Оценка:  -2
Woodbrother
Труба развел политически заказной цирк в ГБР. Так ведомство не должно работать. Очень конечно прикольно, что он помогает ЗЕ сводить политические счеты с противниками. Весьма оригинально, что сам труба управляется по дистанционке каким то портновым. Но не для этого ГБР создавали.
Woodbrother    30.07.2019, 17:59
Оценка:  -3
Woodbrother
Политическую месть можно вести и без государства.
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