Труба заявил, что Порошенко "упорно отрицает реальность"

По словам чиновника, в ГБР находится 11 производств в отношении экс-президента, и тот об этом прекрасно знает.

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Директор ГБР Роман Труба заявляет, что в последнем интервью Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Об этом чиновник написал у себя в Телеграме.

“Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель - почитайте сами“, - возмутился Труба.



“Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас“, - отметил он.

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“Говорит о “странных и глупых вопросах следователей“, и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает!“, - добавил он.

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“Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять. А все материалы, которые помогут следствию, прошу предоставить следователю в ГБР“, - отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, когда Петра Порошенко допросят во второй раз.