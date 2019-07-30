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"Одиссея", который прыгнул на капот Порошенко, допросили по заявлению УГО

Комментариев: 1
Заявление против Никиты Макеева подали сотрудники Управления госохраны.
Ветеран Никита Макеев
Ветеран Никита Макеев
Скриншот видео

Ветерана Никиту Макеева “Одиссея“ допросили в Шевченковском отделении полиции ГУНП. Заявление против Макеева было подано сотрудниками Управления госохраны.

Об этом Никита Макеев заявил на своем канале в YouTube.

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“Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил... Петр Алексеевич, вы за своими УГОшниками не спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который вы украли на взорванных складах.  Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при вас расцвел в виде Медведчука“ – отметил Макеев.

При этом Макеев утверждает, что не оправдывается и не отказывается от наказания.

Я не прячусь от правосудия.  Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание – сказал ветеран АТО

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.  Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших. После того, как в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись.
 
Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.
 
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Теги: никита макеев, Петр Порошенко, УГО
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Комментариев (2)
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ЗаУкраину    30.07.2019, 17:56
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Ты куда, "одиссей",?
без жены,
без детей?
colavova    30.07.2019, 18:34
Оценка:  -1
colavova
шла бы ты домой, Авакян
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