"Одиссея", который прыгнул на капот Порошенко, допросили по заявлению УГО
Ветерана Никиту Макеева “Одиссея“ допросили в Шевченковском отделении полиции ГУНП. Заявление против Макеева было подано сотрудниками Управления госохраны.
Об этом Никита Макеев заявил на своем канале в YouTube.
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“Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил... Петр Алексеевич, вы за своими УГОшниками не спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который вы украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при вас расцвел в виде Медведчука“ – отметил Макеев.
При этом Макеев утверждает, что не оправдывается и не отказывается от наказания.
Я не прячусь от правосудия. Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание – сказал ветеран АТО
без жены,
без детей?