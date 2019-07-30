"Одиссея", который прыгнул на капот Порошенко, допросили по заявлению УГО

Заявление против Никиты Макеева подали сотрудники Управления госохраны.

Ветерана Никиту Макеева “Одиссея“ допросили в Шевченковском отделении полиции ГУНП. Заявление против Макеева было подано сотрудниками Управления госохраны.

Об этом Никита Макеев заявил на своем канале в YouTube.

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“Как выяснилось, УГОшники написали заявление, что я их якобы избил... Петр Алексеевич, вы за своими УГОшниками не спрячетесь. Вам вспомнится каждый патрон, который вы украли на взорванных складах. Вам вспомнится каждый бракованный бронежилет, который ваши ставленники поставляли в армию. Вспомнится и реванш, который при вас расцвел в виде Медведчука“ – отметил Макеев.

При этом Макеев утверждает, что не оправдывается и не отказывается от наказания.

Я не прячусь от правосудия. Если суд встанет на сторону Порошенко - я готов понести наказание – сказал ветеран АТО

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших. После того, как в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись.