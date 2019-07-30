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Активисты забросали яйцами кандидатов в нардепы от 50 округа

Комментариев: 2
На футболках протестующих была надпись Традиция Порядок.
Молодые люди ворвались в зал тогда, когда было передано слово общественному наблюдателю
Молодые люди ворвались в зал тогда, когда было передано слово общественному наблюдателю
Скриншот видео

В Киеве неизвестные молодые люди с надписями на футболках Традиция Порядок сорвали пресс-конференцию, которая проводилась на тему возможных фальсификациях на выборах по 50 округу.

Об этом сообщает телеканал 112.

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До акции успели выступить самовыдвиженец Андрей Аксенов и кандидат от Европейской Солидарности Сергей Кошуков. Их и забросали яйцами. 

Во время выступления общественного наблюдателя Бориса Овчарова неизвестные выломали дверь, ворвались в помещение и забросали кандидатов куриными яйцами с выкриками “Позор“.

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“По данным Центральной избирательной комиссии, на 50-м округе лидирует кандидат от “Оппозиционного блока“ Руслан Требушкин. По результатам подсчета 100% электронных протоколов свой голос за него отдали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей“ - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК уже обработала 100% электронных протоколов по итогам выборов в Верховную Раду.

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Теги: Андрей Аксенов, Сергей Кошуков, забросали яйцами
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Комментариев (3)
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Doriаn_    30.07.2019, 18:51
Оценка:  0
Doriаn_
Ригивонялы - они все такие в традициях и порядке.
Da-Gabon    30.07.2019, 18:40
Оценка:  0
Da-Gabon
Какие одухотворенные лица!
solani    30.07.2019, 18:21
Оценка:  +1
solani
Забросать яйцами у них - это традиция или порядок. Они хоть сами определились
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