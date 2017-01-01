В бюро отрицают слова Евгения Солодко о несанкционированных обысках.

НАБУ выложило опровержение слов об обысках в ОАСК

НАБУ обнародовало опровержения слов адвоката об обысках в ОАСК

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НАБУ обнародовало опровержения слов адвоката об обысках в ОАСК

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В НАБУ опровергают заявления адвоката Евгения Солодко по фактам обыском в Окружном админсуде Киева на днях. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

“На днях НАБУ совместно со следователями ГПУ провели санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда Киева“, - говорится в сообщении.

“В ответ на запрос общественности НАБУ объяснило причину следственных действий и обнародовало видеозапись с деталями расследуемого преступления“, - отмечает ведомство.

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“В продолжение темы НАБУ опровергает манипулятивные тезисы, озвученные адвокатом упомянутых в видео человек“, - отметили там и привели пять опровержений цитат адвоката.

Ранее в ОАСК провели обыски, после чего в ГПУ заявили о планах объявить подозрение пяти судьям Окружного админсуда.

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