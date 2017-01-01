Зеленского просят уволить Трубу и Вовка, хотя у него и нет полномочий

По мнению авторов петиции на сайте президента, глава государства обещал навести порядок, и потому должен повлиять на ситуацию.

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На сайте президента появилась петиция с требование уволить директора ГБР Романа Трубу и бглаву Окружного административного суда Киева Павла Вова. Автором значится Грушевская Анна Андреевна.

Дата публикации петиции - 30 июля 2019 года. "Уважаемый Владимир Александрович! События последних дней вселяют надежду в наш народ, что справедливость - это не фантастика", - говорится в петиции.

"После инцидента в Днепропетровской области, где по Вашему требованию был уволен начальник полиции, генерала 3-го ранга Глуховеря В.А. Несмотря на то, что освобождение этого госслужащего было вовсе не в Вашей компетенции, все утряслось наилучшим образом", - добавляет Грушевская.

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"Сейчас общественность удивлена ​​тем, что Вы оставили без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК. Эти события не менее резонансные, чем скандал с Глуховерей", - пишет она.

"Избиратели возлагают на Вас большие надежды, ведь Вы обещали нам навести порядок своей твердой рукой и волевыми решениями. Более того, мы видим значительные успехи в этом направлении!", - добавила автор.

"В связи с этим мы просим Вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вячеславовича Вовка", - пишет автор.

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"Приложите все возможные усилия для того, что бы справедливость торжествовала! Мы осознаем, что это не Ваша компетенция, однако общественный резонанс не позволяет Вам оставаться в стороне от этой проблемы!" - призвала Грушевская.

В данный момент петиция собрала 3394 подписи из 25000, их сбор закончится через 92 дня.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция за лишения Надежды Савченко звания Героя Украины набрала более 15 тысяч голосов.

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