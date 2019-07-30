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Украина ищет деньги на американские локомотивы в США

Комментариев: 1
Мининфраструктуры договаривается с американским банком о финансировании закупки новой партии локомотивов из США.
Украина уже закупила 30 американских локомотивов
Украина уже закупила 30 американских локомотивов
КВСЗ
Министерство инфраструктуры ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о кредите на закупку новой партии локомотивов для Укрзализныци. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.
 
 
"Да, Экспортно-импортный банк США возвращается в Украину. И да, одни из первых программ, которые они готовы финансировать - это инфраструктура. Сегодня с представителями Wabtec i Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии в минимум 40 американских локомотивов для Укрзализныци", - сообщил Омелян.
 
Он также отметил, что на переговорах с американским банком обсуждали предоставление отдельной программы финансирования для развития украинской авиации. Ее реализация поможет сохранить положительную тенденцию развития сектора пассажирских авиаперевозок в Украине.
 
Укрзализныця и General Electric подписали многолетний контракт на сумму более 1 млрд долларов 23 февраля 2018 года. Цена за единицу составит $4,68 млн с НДС.
 
 
 

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Теги: Украина, кредиты, США, Локомотив, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MNI1957    30.07.2019, 18:45
Оценка:  +1
MNI1957
эти говнотепловозы годятся только для равнины
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