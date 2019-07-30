У Зеленского спешат отменить земельный мораторий

Власти планируют отменить запрет на продажу сельскохозяйственной земли уже в этом году.

Опросы показывают, что украинцы против отмены моратория на торговлю землей Getty Images

Офис президента планирует отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца текущего года. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук, сообщает Bloomberg.

По его словам, в Украине также планируют запустить рынок сельхозземли.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сказал Гончарук.

Также он отметил, что сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка земли в Украине.

Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил он.

Напомним, год назад в МВФ заявляли, что власти Украины пообещали до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель, а с 2018 года - запустить их продажу. Но мораторий на продажу сельхозземель в Украине продлили еще на год - до января 2019 года.

Ранее в Раде представили законопроект о рынке земли. Документ должен был разработать Кабмин и представить его парламенту, но правительство так этого и не сделало. Поэтому агрокомитет разработал свой проект.

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