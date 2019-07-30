Зеленский назначил себе очередного советника

Внештатным советником президента будет основатель клиники Борис Радуцкий, которого называют главным кандидатом на пост главы Минздрава.

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя и совладельца клиники Борис Михаила Радуцкого. Об этом говорится в указе от 30 июля.

Радуцкий будет внештатным советником.

Как известно, Радуцкого рассматривают кандидатом на должность министра здравоохранения.

Как сообщалось, накануне Зеленский назначил свои внештатным советником бывшего гендиректора телеканала СТБ, и экс-руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского.

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