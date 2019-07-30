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Зеленский назначил себе очередного советника

Комментариев: 1
Внештатным советником президента будет основатель клиники Борис Радуцкий, которого называют главным кандидатом на пост главы Минздрава.
Радуцкий официально стал советником Зеленского
Радуцкий официально стал советником Зеленского
facebook.com/mihail.radutsky

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя и совладельца клиники Борис Михаила Радуцкого. Об этом говорится в указе от 30 июля.

Радуцкий будет внештатным советником.

Как известно, Радуцкого рассматривают кандидатом на должность министра здравоохранения.

Как сообщалось, накануне Зеленский назначил свои внештатным советником бывшего гендиректора телеканала СТБ, и экс-руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского.

 

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Теги: здравоохранение, советник, советник президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    30.07.2019, 19:25
Оценка:  -1
Ira0956
Решил открыть бизнес. Буду сводить татуировки у патриотов. Многие жалуются, что за тризуб на спине в Польше пиздят, в России заставляют каждые 4 часа петь гимн России, в Европе за людей не считают, и только в Африке уважают – думают, шо сбежавшие рабы.
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