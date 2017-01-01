ГПУ вызвала главу Окружного админсуда

Судья Павел Вовк должен явиться в Генпрокуратуру 2 августа для проведения процессуальных действий.

Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом свидетельствует повестка, опубликованная на сайте ведомства во вторник, 30 июля.

Отмечается, что Вовк должен явиться в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий – вручения письменного уведомления о подозрении (ст.278 УПК Украины) и допроса в качестве подозреваемого (ст.224 УПК Украины).

Фото: ГПУ

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что четверо судей Окружного админсуда вызываются в Генпрокуратуру 2 августа для вручения подозрений.

"По делу ОАСК. Заместитель генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки четырем судьям на пятницу 2 августа для вручения подозрений – высланы", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

В Генпрокуратуре заявили, что действия суда представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного админсуда, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

В самом суде все обвинения отрицают, а опубликованные доказательства называют ложью.

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