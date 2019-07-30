Годовую квоту на экспорт мяса птицы в ЕС увеличат в 2,5 раза

Договор об увеличении квоты на экспорт мяса птицы подписали Евросоюз и Украина. Теперь договор должны ратифицировать парламенты обеих сторон.

Экспорт мяса птицы из Украины в ЕС увеличат в 2,5 раза dumskaya.net

Европейский союз и Украина подписали договор, согласно которому квоты на экспорт мяса птицы из Украины увеличат в 2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли во вторник, 30 июля.

"Сегодня, 30 июля, первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренной Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказано в сообщении.

Годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы теперь будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон, отметили в министерстве.

По состоянию на 22 июля Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 9 группам товаров, а именно: меда, сахара, крупам и муке, обработанному крахмалу, обработанным томатам, виноградном и яблочном сокам, пшенице, кукурузе и сливочному маслу.

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что до конца года закроют квоты по ячменю (сейчас использовано 79%), мясу птицы (75%), солода и пшеничной клейковине (58%) и крахмала (53%).

По данным Еврокомиссии, в мае 2019 Украина заняла первое место среди стран мира по объемам роста экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза.

Напомним, что за первые полгода Украина экспортировала аграрной продукции на более чем 10 миллиардов долларов.

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