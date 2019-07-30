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Украинский телеканал, вещающий на русском, уже есть - Мининформполитики

Комментариев: 2
Ранее в офисе президента заявили о намерении создать всемирный русскоязычный канал, чтобы противостоять российской пропаганде.
Украинский русскоязычный канал уже существует
Украинский русскоязычный канал уже существует
112.ua

Министерство информационной политики заявило, что в Украине уже существует международный канал UATV, который вещает, среди прочих, и на русском языке. Об этом рассказал государственный секретарь министерства Артем Биденко во вторник, 30 июля.

Биденко напомнил, что в Украине действует закон о государственном иновещании.

"Законом предусмотрено вещание на 50% на английском языке, на 50% - другими языками. Сегодня UATV вещает на английском 50%. Остальные 50% распределены между русским, украинским, арабским и крымскотатарским", - напомнил он.

Создание отдельного русскоязычного канала, по словам чиновника, станет продолжением реформы иновещания. Этот канал будет ориентирован на Крым и на восток Украины - "в зону ООС, "серую зону" и дальше".

Биденко также отметил, что UATV - это преимущественно информационно-новостной контент, а на новом канале предполагается его расширить.

"Поскольку будут смещаться ориентиры на украинскую аудиторию, но русскоязычную, нужно добавлять развлекательный контент. Это могут быть как сериалы, так и ток-шоу", - предложил он.

Напомним, что ранее в офисе президента заявили о намерении создать всемирный русскоязычный канал. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир также заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию "информационно сильного канала". По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

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Теги: Украина, Русский язык, телеканалы, телеканал, Мининформполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rangol    30.07.2019, 21:30
Оценка:  -1
Rangol
Молодец Зе. Надо забыть этот щенячий язык как вырезанный апендикс. А тех кто скулит провести нахер из всех ветвей власти пожизненно. Не так конечно как пидoрacничал Порошенко. Но Порошенко в анал, вместе промайдонавошками
Alex-Zmey    30.07.2019, 21:29
Оценка:  +2
Alex-Zmey
Давно пора, 60% Украины как разговариваю так и смотрят только русскоязычное, на мове только скотов продажных гоняют
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