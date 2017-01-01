На Закарпатье откроют временный пункт пропуска в Польшу

Пункт пропуска Лубня-Волосатое будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши.

Пересечение границы будет происходить по биометрическому паспорту или Шенгенской визе Закарпатская ОГА

В августе на украинско-польской границе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации во вторник, 30 июля.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт Лубня-Волосатое на украинско-польской границе", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы – по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", – добавили в Закарпатской ОГА.

Напомним, пешеходный переходный пункт пропуска Лубня-Волосатое работал в период 1-5 мая. Тогда это было сделано с целью изучения потенциала туристического потока между двумя приграничными регионами.

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