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Гройсман о Порошенко: У него уже все позади

Комментариев: 4
Премьер-министр считает, что у экс-президента "все позади", потому что тот якобы узурпировал власть, создавал схему собственного обогащения и гнался за деньгами.
Гройсман заявил, что у Порошенко все уже позади
Гройсман заявил, что у Порошенко все уже позади
Корреспондент.net

Действующий премьер-министр Владимир Гройсман поделился впечатлениями от последнего интервью бывшего президента Украины Петра Порошенко. Свои мысли он опубликовал на странице в Facebook во вторник, 30 июля.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для Украинской правды. Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал он.

Гройсман отметил, что не смог реализовать все задуманное через подходы Порошенко.

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог из-за его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди", - считает премьер.

Напомним, что в упомянутом интервью Петр Порошенко заявил, что "не собирается ни от кого прятаться", и добавил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела.

Стоит отметить также, что партия Владимира Гройсмана Украинская стратегия не прошла в новую Раду - партия Порошенко Европеская солидарность заняла четвертую ступеньку из пяти в рейтинге партий, попавших в Раду.

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Теги: Порошенко, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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birtov1990    30.07.2019, 23:18
Оценка:  0
birtov1990
Ничего личного Политика всех стран. Пока ты на коне, я тебя люблю. Как только скинули, я тебя не на вижу.
timo1020    30.07.2019, 22:55
Оценка:  +1
timo1020
и это говорит жиdомурло, которое рубило ярды на таможне?
Роман    30.07.2019, 22:10
Оценка:  0
Роман
все говорят про обогащение, воровство. конкретно, доказательства, дела, суд, тюрьма. Нет? Тогда что популизмом заниматься?
Антибес    30.07.2019, 22:09
Оценка:  -1
Антибес
Когда крысы топят друг друга это ничего кроме восхищения не вызывает.
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