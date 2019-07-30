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Самый высокий конкурс в вузы был на политологию, журналистику, стоматологию

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Чтобы поступить на международное право или международные отношения средний балл абитуриента должен был быть выше 194.
Абитуриентам нужно было набрать больше 190 баллов, чтобы пройти на международные специальности
Абитуриентам нужно было набрать больше 190 баллов, чтобы пройти на международные специальности
АР (архив)

В 2019 году средний балл по результатам внешнего независимого оценивания для поступления на топовые специальности превысил 190 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины во вторник, 30 июля.

Самый высокий конкурс показали специальности:

- Международное право - 194,25

- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт

- Международные экономические отношения - 190,84

- Стоматология - 189,176

- Политология - 189,125

- Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт

- Медицинская психология - 186,9 (МЗ)

- Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт

- История и археология - 185,05

- Публичное управление и администрирование - 183,804.

Более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности Право, Инженерия программного обеспечения, Экономика, Сфера обслуживания, ряд специализаций по филологии.

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения: снизились проходные баллы на Менеджмент социокультурной деятельности и Фармация, промышленная фармация, которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180.

Напомним, что ранее в Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов, а также представило список топ-5 самых популярных ВУЗов.

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Теги: образование, ВУЗ, высшее образование, минобразования, ВУЗы, вступительная кампания, ЗНО, ВНО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    30.07.2019, 23:13
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Выгоднее всего быть безработным! Таких набирали в депутаты десятками!
ВАТА_FUCK    30.07.2019, 22:41
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А в уЗе!советчики - без конкурса?
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