Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Авдеевке отметили 5 лет со дня освобождения от сепаратистов

Комментариев: 0
Торжественное шествие в центре города состоялось в честь годовщины освобождения Авдеевки от сепаратистов.
В Авдеевке отметили 5 лет со дня освобождения от сепаратистов
В Авдеевке отметили 5 лет со дня освобождения от сепаратистов
dn.gov.ua

В Авдеевке местные жители, военнослужащие и представители местной власти устроили торжественное шествие в центре города в честь пятой годовщины освобождения от сепаратистов. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной государственной администрации во вторник, 30 июля.

После шествия люди собрались возле памятника Т.Г. Шевченко, где проводились торжественные мероприятия. Всех присутствующих с праздником поздравили местные власти и военные, среди которых руководитель военно-гражданской администрации полковник Павел Малыхин, подполковник, старший офицер морально-социального обеспечения 92-й ОМБр Артур Батистов. Также к поздравлениям присоединились представители духовенства.

Присутствующие почтили память защитников Авдеевки, возложив цветы к памятному монументу в промзоне. Завершилось мероприятие минутой молчания.

 

 

Напомним, что 1 июля сепаратисты в очередной раз обстреляли Авдеевку. Предыдущий обстрел города состоялся 26 июня - тогда пострадали четыре дома.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: годовщина, сепаратисты, Авдеевка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь