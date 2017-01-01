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Арест танкера: РФ направила ноту в МИД Украины

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Россия требует, чтобы Украина прояснила ситуацию с арестом российского танкера NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
Россия направила Украине ноту из-за ареста Neyma
Россия направила Украине ноту из-за ареста Neyma
korabel.ru

Консульство России в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить сложившееся положение с арестом российского танкера NEYMA. Об этом со ссылкой на посольство РФ в Украине сообщает ТАСС во вторник, 30 июля.

"Официальных документов по танкеру (от украинской стороны) мы не получили. Генеральное консульство (РФ) в Одессе направило в МИД (Украины) ноту с просьбой прояснить ситуацию", - сообщили в пресс-службе посольства.

Напомним, что ранее суд принял решение арестовать российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе.

Как известно, экипаж судна - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, МИД Украины, корабль, арест, танкер
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Источник: korrespondent.net

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